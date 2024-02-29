MHP lideri Bahçeli: Kent uzlaşısı PKK ittifakıdır beşinci kol faaliyetidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin MYK ve MDP Toplantısı sonrası açıklama yaptı.

#CANLI: MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin MYK ve MDP Toplantısı sonrası açıklama yapıyor. https://t.co/5utknJW1Q0 — Yeni Şafak (@yenisafak) February 29, 2024

Davamız halkın davası, haklının davası, hakikatin davasıdır. Yolumuz uzun, yükümüz ağır, irade ve inancımız çelik gibidir.Bizim anlayışımıza göre Türk milleti, tarihten gelmiş ve mutlaka ilelebet yaşayacak yüksek bir değerin adıdır.

17 Mart 2024'te yapacağımız partimizin 14'üncü Olağan Büyük Kurultayımız öncesi son MYK ve MDK toplantımız vesilesiyle her dava arkadaşıma bugüne kadarki çalışmalarından dolayı tebriklerimi iletiyorum. 55 yıldır ülkeye sevdalandık, ülküye yemin ettik. İlk günkü azim ve kararlılıkla nice 55 yıllara, nice yüzyıllara, bizler göremesek bile Allah'ın hikmetle partimizin vasıl olacağından şüphe duymuyoruz.

"MHP'nin gündemini Türk milleti belirler"

MHP'nin gündemini Türk milleti belirler. Yapacağımız çok iş ulaşacağımız çok hedef var.

"Daha huzurlu bir dünya ertelenemez bir gayedir"

Daha adil, daha barışçıl, daha eşitlikçi, daha huzurlu bir dünya ertelenemez bir gayedir. İsrail'in maskesi bir kez daha inmiştir. Uluslararası sistem çöküşe geçmiştir. Bir halkın onuru ve şerefi yok sayılıyor. Sessiz kalmak suça ortaklıktır. İsrail suçludur, soykırımcıdır ve 30 bin masumun hayatına son vermesinin bedelini en ağır şekilde ödemelidir.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Ukrayna'ya asker göndermeyi telaffuz etmesi, kabus senaryolarına canlılık kazandırmaktadır.

"Hayat pahalılığı kaderimiz değildir ve bitecektir"

Hayat pahalılığı kaderimiz değildir, bitecektir. Enflasyon ile mücadele başarıya ulaşacaktır. Faiz, döviz enflasyon siperine yatıp operasyon sürdürenlerin hevesleri kursaklarında kalacaktır. Türkiye öngörülebilen, yatırımcılarına kucak açan, hukukun üstünlüğünün olduğu ülkedir. Geleceğin parlayan yıldızıdır. Türkiye'nin yükselişi hızlanacaktır. Kimse güveni zedeleyecek komploya tevessül etmemelidir. Art niyetliliğe umut bağlamamalıdır. Marketlerde etiketleri her gün değiştiren kim olursa olsun düzgün olamaz. daha önce temas ettiğim gibi fetö tarafından kumanda eden, fırsatçı ahlaksızlara göz açtırılmamalı, denetimler sıklaştırılmalıdır. Ekonomideki sarsıntılar süratle önlenecektir.

"CHP yerel yönetimlerde iflastadır"

Muhalefet millet ile gönül bağını koparmıştır. 31 Mart'ta merkezi yönetimin hedefleri ile örtüşecek, muazzez bir sonucun çıkması yeni yüzyılın en önemli başarısı olacaktır. Demlendikçe şuurunu kaybeden yönetimi altındaki belediyelerin milletin iradesi ile toparlanması arzumuzdur. CHP yerel yönetimlerde başarısızdır, iflastadır, itibarsızdır. Bölücülere teslimdir, boyun bükmüştür. Ne kadar gizleseler de, kaçak güreşip kayıkçı kavgasına tutuşsalar da Cumhur İttifakı yan yanadır. Oyunu görüyor, rol paylaşımını okuyoruz. Kent uzlaşısı PKK ittifakıdır, beşinci kol faaliyetidir. Davetiye polemiği çıkaran şahıs için son görülmüştür. Aynı şey diğer belediyeler için de geçerlidir.