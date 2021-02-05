Şehit cenazesinde duygulandıran an: Babasına son kez 'selam' verdi

Şehitlerimizi hiçe sayarak, bu bayrağı atanlarda inşallah bizi duyar ve duyarlı olur diye konuştu.

Karabiber'in bayrak sevgisi, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, çok sayıda beğeni aldı.

Yunusemre Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde görevli temizlik işçisi Cengiz Karabiber, Tekstilciler Sitesi içerisindeki çöp konteynerini boşalttığı sırada, Türk bayrağı olduğunu fark etti. Çöpten çıkardığı bayrağı temizledikten sonra öperek alnına götüren Karabiber, daha sonra görev yaptığı çöp kamyonunun önüne astı.

Temizlik işçisinden duygulandıran hareket: Çöpte bulduğu bayrağı öpüp kamyonunun önüne astı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde temizlik işçisi Cengiz Karabiber, çöp konteynerinde bulduğu Türk bayrağını öpüp, alnına götürdükten sonra çöp kamyonunun önüne astı. Bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüleri sosyal medyada paylaşılan Karabiber, "Bayrağımız rengini şehitlerimizin kanından almış. Bu bayrak için Çanakkale'de, Sakarya'da ve Dumlupınar'da şehitler verdik. Şehitlerimizi hiçe sayarak, bu bayrağı atanlar da inşallah bizi duyar ve duyarlı olur" dedi.