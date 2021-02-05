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AFYONKARAHİSAR

Şehit cenazesinde duygulandıran an: Babasına son kez 'selam' verdi

Suriye’de el yapımı patlayıcının etkisiz hale getirilmesi sırasında şehit düşen Afyonkarahisarlı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Süleyman Demirel’in 17 yaşındaki kızı babasına asker selamıyla helallik verdi.

Haber Merkezi İHA
Şehidin 17 yaşındaki kızı Elif Ezgi, babasının tabutunun yanında böyle asker selamı verdi.
Şehidin 17 yaşındaki kızı Elif Ezgi, babasının tabutunun yanında böyle asker selamı verdi.

Suriye’de el yapımı patlayıcının etkisiz hale getirildiği sırada Dazkırı ilçesi Aşağıyenice köyü nüfusuna kayıtlı Demirel şehit düştü. Şehit Demirel’in Türk bayrağına sarılı tabutu dün gece askeri uçakla önce Denizli Çardak Havalimanına oradan da karayolu ile Dazkırı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Öğle saatlerinde ise şehidin naaşı helallik alınması için Aşağıyenice köyündeki baba evine getirildi. Askerlerin omuzlarında ambulanstan alınan şehidin naaşı evin önündeki katafalkta konuldu.

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Burada şehidin kızları Elif Ezgi Demirel (17) ve Rabia rüya Demirel (12) ile eşi Nuriye Demirel ile baba Mehmet Demirel, anne Meryem Demirel ve ağabeyi Osman Demirel uzun süre gözyaşı döktü.


Helallik alınması sırasında şehidin 17 yaşındaki kızı Elif Ezgi’nin babasının tabutunun yanında asker selamı vererek hakkını helal etmesi ise herkesi duygulandırdı.
Öte yandan, helallik alınması sırasında yürümekte zorluk çeken şehit annesi Meryem Demirel ise kadın askerlerin kollarında oğluna son görevini getirip helallik verdi.

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Milli Savunma Bakanlığı tarafından, Mehmetçiğin zorlu tabiat şartlarındaki görüntüleri paylaşılarak Sakarya Marşı'ndan, ''Ey mert asker, durma yürü ileri! Vatanımda bir tek düşman kalmasın'' ifadelerinin yer aldığı paylaşımda, 'Milli menfaatlerimizin cesur savunucusu Kahraman Türk Ordusu 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışıyla bayraklaşan Vatan topraklarını canı pahasına savunmaya devam ediyor'' denildi.

Temizlik işçisinden duygulandıran hareket: Çöpte bulduğu bayrağı öpüp kamyonunun önüne astı
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Yunusemre Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde görevli temizlik işçisi Cengiz Karabiber, Tekstilciler Sitesi içerisindeki çöp konteynerini boşalttığı sırada, Türk bayrağı olduğunu fark etti. Çöpten çıkardığı bayrağı temizledikten sonra öperek alnına götüren Karabiber, daha sonra görev yaptığı çöp kamyonunun önüne astı.
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Karabiber'in bayrak sevgisi, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, çok sayıda beğeni aldı.
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Evli ve 1 çocuk babası Cengiz Karabiber, Temizlik yaptığım sırada bayrağımızı gördüm. Kutsal simgemiz olan bayrağımızı silkeledikten sonra görev yaptığım kamyonumun önüne astım.
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Milletimizden duyarlı olmasını istiyorum. Sonuçta bayrağımız rengini şehitlerimizin kanından almış. Bu bayrak için Çanakkale'de, Sakarya'da ve Dumlupınar'da şehitler verdik.
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Şehitlerimizi hiçe sayarak, bu bayrağı atanlarda inşallah bizi duyar ve duyarlı olur diye konuştu.
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Temizlik işçisinden duygulandıran hareket: Çöpte bulduğu bayrağı öpüp kamyonunun önüne astı
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde temizlik işçisi Cengiz Karabiber, çöp konteynerinde bulduğu Türk bayrağını öpüp, alnına götürdükten sonra çöp kamyonunun önüne astı. Bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüleri sosyal medyada paylaşılan Karabiber, "Bayrağımız rengini şehitlerimizin kanından almış. Bu bayrak için Çanakkale'de, Sakarya'da ve Dumlupınar'da şehitler verdik. Şehitlerimizi hiçe sayarak, bu bayrağı atanlar da inşallah bizi duyar ve duyarlı olur" dedi.
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