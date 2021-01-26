Gündem İçişleri duyurdu Eren-4 Karlıova-Varto ve Eren-5 Bagok operasyonları başladı
POLİTİKA

İçişleri duyurdu: Eren-4 Karlıova-Varto ve Eren-5 Bagok operasyonları başladı

İçişleri Bakanlığı, 1620 personelin katılımıyla "Eren-4 Karlıova-Varto" ve 2 bin 550 personelle "Eren-5 Bagok" operasyonlarının başladığını duyurdu.

Haber Merkezi AA
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Arşiv

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bölücü terör örgütü mensuplarınca şehit edilen Eren Bülbül'ün hatırasına ithafen 2021 yılı ile birlikte 'Eren Operasyonları'nın başlatıldığı hatırlatıldı. Bu kapsamda, 'Eren-1 Tendürek Operasyonu', 'Eren-2 Lice Operasyonu' ve 'Eren-3 Ağrı Dağı Operasyonları'nın ardından 'Eren-4 Karlıova-Varto' ve 'Eren-5 Bagok Operasyonları' başlatıldığı belirtildi. Eren-4 Operasyonuna Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucusu timlerinden oluşan 1620 personelin, Eren-5 Operasyonuna da 2 bin 550 personelin katıldığı bildirildi.

  • İlk 3 operasyonun devam ettiği anımsatılarak, "Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam etmektedir" denildi.

Ağrı Dağı'nda Eren-3 operasyonu
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