​Eren-3 Ağrı Dağı’na: Eksi 30'da eller tetikte

İçişleri Bakanlığı, Eren-3 Ağrı Dağı Operasyonu’nun başlatıldığını duyurdu. Terör örgütü PKK/KCK’yı ülke gündeminden çıkartmak ve bölgede barınan teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla ilki 11 Ocak’ta başlatılan “Eren Operasyonları” devam ediyor. Bu kapsamda, Tendürek ve Lice’den sonra “Eren-3 Ağrı Dağı Operasyonu” başlatıldı.
-30 derecedeki bölgede jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucularından oluşan 59 operasyonel tim, 1040 personel görev alıyor. Karadeniz bölgesinde de PKK’nın olası kış üslenmesi ihtimaline yönelik hava destekli operasyon yürütülüyor.
Ordu ve Giresun’da yaylaları didik didik eden Mehmetçik, Giresun-Sivas sınırındaki ormanlarda da kuş uçurtmuyor. PKK’nın sözde Karadeniz açılım grubu yok edilmiş, bölgede son 5 yılda öldürülen teröristlerden 2’sinin kırmızı, 6’sının gri listede arandığı belirlenmişti.