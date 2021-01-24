Gündem Eren-3 Ağrı Dağına Eksi 30da eller tetikte
AĞRI

​Eren-3 Ağrı Dağı’na: Eksi 30'da eller tetikte

Eren-3 Ağrı Dağı’na: Eksi 30'da eller tetikte

Terör örgütü PKK’ya yönelik Eren operasyonlarının üçüncüsü Ağrı Dağı’nda başladı. Eksi 30 derecede gerçekleştirilen operasyona jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucularından oluşan 59 operasyonel tim, 1040 personel katılıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Operasyona 1040 personel katılıyor.
Operasyona 1040 personel katılıyor.

İçişleri Bakanlığı, Eren-3 Ağrı Dağı Operasyonu’nun başlatıldığını duyurdu. Terör örgütü PKK/KCK’yı ülke gündeminden çıkartmak ve bölgede barınan teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla ilki 11 Ocak’ta başlatılan “Eren Operasyonları” devam ediyor. Bu kapsamda, Tendürek ve Lice’den sonra “Eren-3 Ağrı Dağı Operasyonu” başlatıldı.

Bölgede PKK’lı teröristlerin gizlenebileceği değerlendirilen mağaralar didik didik aranıyor.

-30 derecedeki bölgede jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucularından oluşan 59 operasyonel tim, 1040 personel görev alıyor. Karadeniz bölgesinde de PKK’nın olası kış üslenmesi ihtimaline yönelik hava destekli operasyon yürütülüyor.

Mehmetçiğin kar dolu yamaçtan atladığı görüntüler nefes kesti.

Ordu ve Giresun’da yaylaları didik didik eden Mehmetçik, Giresun-Sivas sınırındaki ormanlarda da kuş uçurtmuyor. PKK’nın sözde Karadeniz açılım grubu yok edilmiş, bölgede son 5 yılda öldürülen teröristlerden 2’sinin kırmızı, 6’sının gri listede arandığı belirlenmişti.

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