​Eren-3 Ağrı Dağı’na: Eksi 30'da eller tetikte

Ekonomi

İhracatı coşturacak büyük hedefler

2020’yi hedeflenenin üzerinde kapatan ihracatçılar, 2021’de daha yüksek hedeflere odaklandı. TİM Başkanı İsmail Gülle, “2020 yılında 17,14 milyar dolar olan hazır giyim ihracatının bu yıl 20 milyar doları aşmasını bekliyoruz” dedi. İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister ise “Bu yıl 20,6 milyar dolarlık kimya ihracatı hedefimizin üzerine çıkmak için tüm gayretimizle çalışacağız” diye konuştu.