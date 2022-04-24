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MALATYA

Şehit oğluna asker selamı

Pençe-Kilit Harekatı’nda şehit düşen Teğmen Bekir Can Kerek, Uzman Çavuşlar Furkan Gök ve Kubilay Çon ile özel harekatçı Aytaç Altunörs, memleketlerinde toprağa verildi. Baba Deniz Altunörs, şehit oğlunun tabutunu asker selamı ile uğurladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Şehit oğluna asker selamı
Şehit Özel Harekat Polisi Aytaç Altunörs (33) ise Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Türkiye şehitlerine ağlıyor. Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit düşen Teğmen Bekir Can Kerek (28), Uzman Çavuşlar Furkan Gök (23) ve Kubilay Çon (24) dün memleketlerinde son yolculuklarına uğurlandı.

Aytaç Altunörs
Aytaç Altunörs

Şehit Bekir Can Kerek (28) Denizli'de, Furkan Gök Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, Şehit Kubilay Çon ise Samsun Havza'da gözyaşlarıyla toprağa verildi. Şehit teğmenin 2 ay sonra düğün yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

Bekir Can Kerek
Bekir Can Kerek

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki saldırıda şehit düşen Özel Harekat Polisi Aytaç Altunörs (33) ise Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Kubilay Çon
Kubilay Çon

Yeşilyurt'taki baba ocağına götürülen şehidin naaşı, helallik alınmasından sonra toprağa verilmek üzere Şehir Mezarlığı'na getirildi. Bu sırada oğlunun tabutuna asker selamı veren Deniz Altunörs yürekleri dağladı.

Furkan Gök
Furkan Gök

Şehidin yakınları gözyaşlarına hakim olamazken, cenaze törenine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da acılı aileyi teselli etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit babası Osman Gök'ü aradı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit babası Osman Gök'ü aradı.

Kanları yerde kalmayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu’nda şehit düşen askerlerle Suriye’nin kuzeyinde şehit olan özel harekat polisinin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi. Erdoğan, Kahramanmaraş’ta şehit Furkan Gök’ün ailesini ziyaret eden Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’nin telefonundan şehit babası Osman Gök ile görüştü.

Acılı babaya başsağlığı dileyip şehitlerin kanının yerde kalmadığını belirten Erdoğan, “Siz sevgililer sevgilisi Peygamber Efendimiz’e evladınızı komşu olarak uğurladınız. Kanları yerde kalmayacak, biliyorsunuz 52 teröristi öldürdük ve bu artarak devam ediyor, devam edecek. Az önce Hulusi Paşa’yla da konuştuk. Gerek Irak, gerek Suriye’nin kuzeyinde operasyonlarımız devam ediyor. Suriye’nin kuzeyinde de ciddi manada terörist etkisiz hale getirildi. Kararlı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu. Şehit babası da Erdoğan’ın 52 teröristin öldürüldüğünü söylemesi üzerine, “Çok memnun oldum bu haberi verdiğiniz için” dedi.

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