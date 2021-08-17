Sel felaketinde bilanço artıyor: Hayatını kaybedenlerin sayısı 77 oldu
Kastamonu, Sinop ve Bartın'da yaşanan sel felaketi sonrası hayatını kaybedenlerin sayısı 77'ye yükseldi. AFAD'dan yapılan açıklamada "Yaşanan sel nedeniyle 77 vatandaşımız (62 Kastamonu, 14 Sinop, 1 Bartın) hayatını kaybetmiştir. Vefat eden vatandaşlarımızdan 14'ünün kimlik belirleme çalışması devam etmektedir. 7 vatandaşımız hastanelerde tedavi altındadır. Kastamonu'da 26, Sinop'ta 8 olmak üzere toplam kayıp ihbarı sayısı 34’tür." ifadeleri kullanıldı.
Kastamonu, Sinop ve Bartın'da yaşanan sel felaketi sonrası hayatını kaybedenlerin sayısı 77'ye yükseldi.
AFAD'dan yapılan açıklamada "Yaşanan sel nedeniyle 77 vatandaşımız (62 Kastamonu, 14 Sinop, 1 Bartın) hayatını kaybetmiştir. Vefat eden vatandaşlarımızdan 14'ünün kimlik belirleme çalışması devam etmektedir. 7 vatandaşımız hastanelerde tedavi altındadır. Kastamonu'da 26, Sinop'ta 8 olmak üzere toplam kayıp ihbarı sayısı 34’tür." ifadeleri kullanıldı.