Selçuklu Belediyesi’nden iki dev yatırım

Konya’nın Selçuklu Belediyesi tarafından Bosna Hersek Mahallesi’ne kazandırılan ve sosyal donatıları ile de kitapseverlerin her türlü ihtiyacına cevap veren Yeni Nesil Şehir Kütüphanesi’nin resmi açılışı gerçekleştirildi. Selçuklu Belediyesi olarak çocukların ve gençlerin en iyi şartlarda, en iyi imkanlarla eğitim görebilmeleri için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekaytırmacı,“Bu bakımdan Selçuklumuza hem yeni eğitim tesisleri kazandırıyor hem de mevcut eğitim tesislerimizin eksiklerini gideriyor, standartlarını yükseltiyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki eğitime yapılan yatırım, yarınlara yapılan yatırımdır, ülkenin geleceğine yapılan yatırımdır” ifadelerini kullandı.





BÜYÜK VE MODERN BİR KOMPLEKS NİTELİĞİNDE

Yeni Nesil Şehir Kütüphanesi hakkında bilgiler paylaşan Başkan Pekyatırmacı, “Toplam maliyeti 118 milyon 593 bin Türk Lirası olan Yeni Nesil Şehir Kütüphanemiz, 4 bin 394 metrekare alan sahip. İçerisinde ana kütüphanesi, çocuk kütüphanesi, etüt salonu, konferans salonu, seminer salonları, grup çalışma odaları, fuaye alanı ve sosyal alanlarının bulunduğu Yeni Nesil Şehir Kütüphanemizden aynı anda 600 öğrencimiz hizmet alabiliyor. Kütüphanemiz mevcut yapısıyla sadece bir kütüphane olarak değil, her yaştan bireyimizin birçok imkana sahip olduğu, huzur içerisinde pek çok faaliyeti gerçekleştirebildiği büyük ve modern bir kompleks niteliğinde. Burada inşallah gençlerimiz hem akademik yönden hem sosyal ve kültürel yönden kendilerini geliştirecekler, araştırmalar yapacaklar ve arkadaşlarıyla birlikte sosyal faaliyetlere katılacaklar. Şehrimizi, tarihimizi, kültürümüzü ve medeniyetimizi burada öğrenecekler, müşahede edecekler” diye konuştu.





TÜRKİYE’NİN EN ÇOK KÜTÜPHANEYE SAHİP İLÇESİ

Belediye olarak hedeflerinin okullardan başlayarak hayatın her alanına kitabı ve okumayı, dolayısıyla kütüphaneyi yerleştirmek olduğunu belirten Başkan Pekyatırmacı, “Bu doğrultuda 11 halk kütüphanesi, 92 okul kütüphanesi, 2 Selçuklu Eğitim Destek Merkezi ve 1 şehir kütüphanesi olmak üzere toplam 107 kütüphane ve 752 bin 164 kitap sayısı ile Selçuklu’muza hizmet veriyoruz. Kütüphanelerimize üye olan kişi sayısı ise toplam 187 bin 366. Bu anlamda Selçuklumuzdaki kütüphanelerimizle bir yandan Konya’mızın eğitim ve kültür hayatına önemli bir katkı sağlarken diğer yandan da Türkiye’de de en çok kütüphaneye ve üye sayısına sahip olan ilçe unvanını elimizde bulunduruyoruz. Gençlerimiz ve çocuklarımız için çalışıyoruz, üretiyoruz, gayret ediyoruz. Bundan sonra da aynı azimle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.





GENÇLERE EĞİTİM DESTEĞİ VERİYORUZ

Selçuklu Belediyesi olarak üniversite öğrencilerine de eğitim desteği sağladıklarını söyleyen Başkan Pekyatırmacı, “Türkiye’de ilklerden olan Selçuklu Gençlik Mobil Uygulaması’nı hayata geçirdik ve kısa süre içerisinde 56 bin aktif üyeye ulaştık. Şu anda bu uygulama sayesinde 56 bin gencimizle bire bir iletişim halindeyiz. Selçuklu Kent Konseyi altında faaliyetlerini sürdüren Selçuklu Gençlik meclisimiz üniversite içerisinde oluşturduğu çalışma grupları ile 3 bin aktif üyeye sahip. Gençlik meclisimiz Talha Bayrakçı Gençlik Merkezi’mizde ve bugün açılışını yaptığımız Kütüphanede günlük ortalama bin 200 öğrenci ile faaliyetlerini gerçekleştiriyor” diye konuştu.



