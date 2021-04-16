​Seni bırakmam

Irak’ın kuzeyindeki Başika (Gedu) üs bölgesine düzenlenen roketli saldırıda bir asker şehit oldu. Önceki gece saatlerinde atılan 3 roketten biri üs bölgesine, diğer 2’si ise köye düştü. Saldırıda Topçu Uzman Çavuş Hacı Halil Kızılay (27) şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı saldırı sonrası bölgede 1 SİHA görevlendirildiğini ve gerekli tedbirlerin alındığını duyurdu. 58’inci Topçu Tugay Komutanlığı’nda görevli askerin acı haberi Ankara Polatlı’daki ailesine ulaştırıldı. Şehidin Malatya’daki anne ve babası da yetkililerce bilgilendirildi.
TOPRAĞA VERİLDİ
- Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen şehit asker, memleketi Malatya’da son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Kızılay’ın Türk bayrağına sarılı naaşı, dün sabah Şırnak’ta düzenlenen törenin ardından Malatya’nın Hekimhan ilçesindeki baba ocağına getirildi. Kızılay için ilçe merkezindeki Sakarya İlkokulu bahçesinde cenaze töreni düzenlendi. Burada şehit eşi Hatice Kızılay tabuta sarılıp “Seni hiç bırakmayacağım” diye gözyaşı döktü. İl Müftüsü tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehidin naaşı, gözyaşları arasında ilçedeki şehitlikte toprağa verildi.