Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Seni bırakmam
MALATYA

​Seni bırakmam

Seni bırakmam

Irak’ın kuzeyindeki Başika üs bölgesine düzenlenen roketli saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Hacı Halil Kızılay, memleketi Malatya’da son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin eşi Hatice Kızılay’ın tabuta sarılıp “Seni hiç bırakmayacağım” sözleri yürekleri dağladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Seni bırakmam
Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen şehit asker, memleketi Malatya’da son yolculuğuna uğurlandı.

Irak’ın kuzeyindeki Başika (Gedu) üs bölgesine düzenlenen roketli saldırıda bir asker şehit oldu. Önceki gece saatlerinde atılan 3 roketten biri üs bölgesine, diğer 2’si ise köye düştü. Saldırıda Topçu Uzman Çavuş Hacı Halil Kızılay (27) şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı saldırı sonrası bölgede 1 SİHA görevlendirildiğini ve gerekli tedbirlerin alındığını duyurdu. 58’inci Topçu Tugay Komutanlığı’nda görevli askerin acı haberi Ankara Polatlı’daki ailesine ulaştırıldı. Şehidin Malatya’daki anne ve babası da yetkililerce bilgilendirildi.

Hacı Halil Kızılay
Hacı Halil Kızılay

Başika Üssü'ne saldırıda şehit olan Halil Kızılay toprağa verildi
GÜNDEM
Başika Üssü'ne saldırıda şehit olan Halil Kızılay toprağa verildi

TOPRAĞA VERİLDİ

  • Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen şehit asker, memleketi Malatya’da son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Kızılay’ın Türk bayrağına sarılı naaşı, dün sabah Şırnak’ta düzenlenen törenin ardından Malatya’nın Hekimhan ilçesindeki baba ocağına getirildi. Kızılay için ilçe merkezindeki Sakarya İlkokulu bahçesinde cenaze töreni düzenlendi. Burada şehit eşi Hatice Kızılay tabuta sarılıp “Seni hiç bırakmayacağım” diye gözyaşı döktü. İl Müftüsü tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehidin naaşı, gözyaşları arasında ilçedeki şehitlikte toprağa verildi.

Türk üssüne saldırıda kullanılan fırlatma rampaları Haşdi Şabi bölgesinde bulundu
DÜNYA
Türk üssüne saldırıda kullanılan fırlatma rampaları Haşdi Şabi bölgesinde bulundu

Haşdi Şabi izi

Başika üssüne saldırıda kullanılan fırlatma rampaları Musul’da Haşdi Şabi kontrolündeki bir bölgede bulundu. Musul Vali Yardımcısı Rafet Simo, Erbil merkezli Rudaw yayın kuruluşuna konuya ilişkin açıklama yaptı. Simo, “Türk askeri üssünü hedef alan füze fırlatma rampaları, Şalalat ve Baveza bölgeleri arasında, 30. Haşd (Haşdi Şabi) Tugayı bölgesinde bulundu” dedi.
Abone Ol Google News
Beşiktaştan çok kritik kayıp

Beşiktaş'tan çok kritik kayıp

​Lider Beşiktaş evinde Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı.
Başkan yardımcısıgörevden alındı

Başkan yardımcısı
görevden alındı

​Almanya gezisine katılanların geri dönmediği iddiası.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu Çengelköy Polis Merkezinde iftar yaptı

NATO, Rusya'ya serbest seyrüseferi engellememe çağrısında bulundu.

​Vaka sayılarının hızlı yükselişi devam ediyor.

​Ülke genelinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Kıbrıs Türk halkı, Yunan Bakan'a verilen cevaptan çok memnun.

Ege, Doğu Akdeniz, Libya ve Afganistan ile Rusya-Ukrayna krizi ele alındı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunan Bakan Dendias'ın ziyaretindeki gerilime ilişkin açıklama
Prens Philip’in yarınki cenaze töreninin hazırlıkları sürüyor: Her detayını ölmeden önce kendi belirledi
Dünya

Prens Philip’in yarınki cenaze töreninin hazırlıkları sürüyor: Her detayını ölmeden önce kendi belirledi

Geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in eşi Prens Philip için yarın düzenlenecek cenaze törenine ilişkin detaylar belli oldu. Prens Philip'in ölmeden önce her detayını planladığı törende Covid-19 önlemleri gereğince Kraliçe'nin yalnız oturacağı açıklandı. Törende, Prens Harry ve Prens William yan yana yürümeyeceği bildirildi. Ayrıca İngiliz basını, Sussex Dükü Prens Harry’nin, unvanlarından feragat etmesi nedeniyle cenaze törenine üniforma ile katılamayacak olmasının gerilime neden olduğunu aktardı.
AK Partili Turan'dan '128 milyar dolar' açıklaması: CHP bu konularda eleştirecek en son parti
Gündem

AK Partili Turan'dan '128 milyar dolar' açıklaması: CHP bu konularda eleştirecek en son parti

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP yönetiminin 128 milyar doların akıbetine ilişkin propagandasına yanıt verdi. CHP'nin bu konularda AK Parti'yi eleştirecek en son parti olduğunu vurgulayan Turan, "Daha dün CHP'nin hesaplarını inceleyen Anayasa Mahkemesi, toplam 3,5 milyon lira civarından usulsüzlük olduğundan partiye ceza kesti." dedi.
Müslümanların okullarını
Dünya

Müslümanların okullarını "ayrılıkçılıkla" suçlayan Fransa'nın yurt dışında 539 okulu bulunuyor

Fransa'da Müslümanların açmak istediği okullar, "ayrılıkçılık" ve yabancı ülkelerle bağlantılı olmakla" suçlanırken dünyada 539 Fransız okulu bulunuyor. Fransa yönetimi, yabancı okullara "Cumhuriyet değerlerinin" korunması adı altında kendi müfredatlarını uygulamayı yasaklarken yurt dışındaki Fransız okullarında ise kendi milli müfredatlarını takip ediyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.