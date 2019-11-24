Gündem Seri katil kendi evinin kameralarına yakalandı
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Seri katil kendi evinin kameralarına yakalandı

Ordu’da, gasp iddiasıyla tutuklanan ve 12 kişinin öldürülmesiyle bağlantısı olan Mehmet Ali Çayıroğlu’nun (44) evine kurduğu güvenlik kamerasının kayıtlarından, şüphelisi olduğu 5 olayın yaşandığı tarihlerde, gece yarısı kamuflajlı kıyafet giyip, el feneriyle çıktığı, sabah erken saatlerde geri geldiği tespit edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Çayıroğlu'nun evi
Çayıroğlu'nun evi

Ordu’nun Akkuş ilçesinden Samsun’a taşınarak şarküteri dükkanı açan ve çok sayıda suçtan sabıkası olan Mehmet Ali Çayıroğlu’nun, 12 kişiyi yangın çıkararak ve zehirleyerek öldürdüğü iddiasıyla yürütülen soruşturma devam ediyor.

Mehmet Ali Çayıroğlu

HAYVANLARINI KESİP DÜKKANINDA SATMIŞ

İlk cinayetini cezaevinden çıktıktan sonra, 10 Şubat 2018 tarihinde Samsun’da işlediği iddia edilen Çayıroğlu’nun, kurbanlarının hayvanlarını kesip etlerini şarküteride sattığı, cep telefonu, kurusıkı tabanca, av tüfeği gibi bazı eşyalarını da köyündeki evine götürdüğü ortaya çıktı.

KAMUFLAJ GİYMİŞ

Tutuklu bulunan Mehmet Ali Çayıroğlu’nun işlediği öne sürülen seri cinayetlerle ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Çayıroğlu’nun köydeki evine kurduğu güvenlik kamera görüntüleri detaylı incelendi. Günlerce süren inceleme sonunda, Çayıroğlu’nun şüpheli olduğu olaylardan 5’inin yaşandığı tarihlerde gece yarısı, evden kamuflajlı kıyafet giyip, elinde el feneriyle ayrıldığı, sabah erkenden de geri döndüğü saptandı. Çayıroğlu’nun kurbanlarının evlerine yürüyerek, ormanlık alandan gidip döndüğü belirlendi.

KURBANLARIN EŞYALARI BULUNDU

  • Olay yerinden görüntü
  • Jandarma tarafından baskın yapılan Çayıroğlu’nun Akkuş’taki evi ile eklentilerinde, 23 büyükbaş ve küçükbaş hayvan, 3 adet av tüfeği ile 4 adet cep telefonu ele geçirildi. Çalındıkları belirlenen hayvanlar, sahiplerine teslim edilirken, kurbanlara ait olduğu belirlenen cep telefonları da incelemeye alındı. 10 Şubat-31 Temmuz 2018 tarihleri arasında Ordu ve Samsun’da çoğunluğu yaşlı 12 kişinin kurban gittiği cinayetlerin tamamına yakını aydınlatıldı. Kurbanlara ait çok sayıda eşya Çayıroğlu’nun evinden çıktı.

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