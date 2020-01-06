Şiddetli rüzgar ve yağmur Marmara'yı vurdu: Bozcaada ve Gökçeada'da okullar tatil Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan poyraz nedeniyle yarın Bozcaada ve Gökçeada'da ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi. İstanbul'da da yağmurlu hava ve fırtına trafiği durma noktasına getirirken bazı yerlerde çatılar uçtu.

Haber Merkezi 06 Ocak 2020, 19:50 Son Güncelleme: 06 Ocak 2020, 19:59 DHA