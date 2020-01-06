Şiddetli rüzgar ve yağmur Marmara'yı vurdu: Bozcaada ve Gökçeada'da okullar tatil

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan poyraz nedeniyle yarın Bozcaada ve Gökçeada'da ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi
İstanbul'da şiddetli rüzgar nedeniyle uçan çatı
Kağıthane'de, şiddetli rüzgar nedeniyle uçan çatı, 7 araçta hasar oluşturdu.
Çağlayan Mahallesi Meral Sokağı'ndaki 6 katlı binanın çatısı, şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu. Çatının parçaları, başka bir binanın cephesine çarparak park halindeki araçların üzerine düştü.
Haber verilmesi üzerine sokak araç trafiğine kapatılırken, zarar gören araçlar sahipleri tarafından bulundukları yerden çekildi.
Kağıthane Belediyesi ekiplerinin çatı parçalarını yerden kaldırılması sonrasında sokak trafiğe açıldı.
Yağışlı hava trafiği felç etti
Yağışlı hava nedeniyle E-5 karayolu ile yan yollarda trafik durma noktasına geldi. Mesainin bitmesiyle birlikte evlerine gitmek isteyen vatandaşlar dakikalarca trafikte bekledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yoğunluk haritasında trafik yoğunluğu yüzde 80 seviyelerine ulaştı.