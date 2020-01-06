Gündem Şiddetli rüzgar ve yağmur Marmarayı vurdu Bozcaada ve Gökçeadada okullar tatil
ÇANAKKALE

Şiddetli rüzgar ve yağmur Marmara'yı vurdu: Bozcaada ve Gökçeada'da okullar tatil

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan poyraz nedeniyle yarın Bozcaada ve Gökçeada'da ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi. İstanbul'da da yağmurlu hava ve fırtına trafiği durma noktasına getirirken bazı yerlerde çatılar uçtu.

Haber Merkezi DHA
İstanbul'da sağanak yağış ve fırtına olumsuz etkiledi.
İstanbul'da sağanak yağış ve fırtına olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan poyraz nedeniyle yarın Bozcaada ve Gökçeada'da ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi

İstanbul'da şiddetli rüzgar nedeniyle uçan çatı

Kağıthane'de, şiddetli rüzgar nedeniyle uçan çatı, 7 araçta hasar oluşturdu.

Çağlayan Mahallesi Meral Sokağı'ndaki 6 katlı binanın çatısı, şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu. Çatının parçaları, başka bir binanın cephesine çarparak park halindeki araçların üzerine düştü.

Haber verilmesi üzerine sokak araç trafiğine kapatılırken, zarar gören araçlar sahipleri tarafından bulundukları yerden çekildi.

Kağıthane Belediyesi ekiplerinin çatı parçalarını yerden kaldırılması sonrasında sokak trafiğe açıldı.

Yağışlı hava trafiği felç etti

Yağışlı hava nedeniyle E-5 karayolu ile yan yollarda trafik durma noktasına geldi. Mesainin bitmesiyle birlikte evlerine gitmek isteyen vatandaşlar dakikalarca trafikte bekledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yoğunluk haritasında trafik yoğunluğu yüzde 80 seviyelerine ulaştı.
İki gündür deniz ulaşımı yok

İki gündür deniz ulaşımı yok

Bozcaada ve Gökçeada'da okullar tatil edildi.
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