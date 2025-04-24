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Siirt'te ayağını çapa makinesine kaptıran kişi yaralandı

Siirt'te ayağını çapa makinesine kaptıran kişi yaralandı

17:2924/04/2025, Perşembe
AA
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Siirt'in Pervari ilçesinde ayağı çapa makinesine sıkışan kişi yaralandı.
Siirt'in Pervari ilçesinde ayağı çapa makinesine sıkışan kişi yaralandı.

Siirt’in Kilis köyünde bahçesinde çapa yaptığı sırada talihsiz bir kaza yaşayan 58 yaşındaki A.A., ayağını çapa makinesine kaptırarak yaralandı. Olayın ardından çevrede bulunan vatandaşlar durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine köye ulaşan 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Durumu ciddi olan A.A., ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kilis köyünde bahçede çapa yapan A.A. (58), ayağını çapa makinesine kaptırdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralanan A.A, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



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