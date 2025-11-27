Silivri sahilinde şok: Denizde erkek cesedi bulundu

Olay, saat 22.00 sıralarında Silivri Sahilinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Silivri sahilindeki vatandaşlar, sahilde erkek cesedi görmesi üzerine 112 Acil Servise durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından sudan çıkarılan şahıs üzerinde inceleme yaptı. İncelemenin ardından erken şahsın ve 40’lı yaşlarda olduğu ve üzerinde kimliğin çıkmadığı belirtildi. Ceset, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.