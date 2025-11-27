Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Silivri sahilinde şok: Denizde erkek cesedi bulundu

Silivri sahilinde şok: Denizde erkek cesedi bulundu

00:1427/11/2025, الخميس
IHA
Sonraki haber
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Silivri sahilinde akşam saatlerinde denizde fark edilen erkek cesedi ekipler tarafından sudan çıkarıldı. Üzerinden kimlik çıkmayan 40’lı yaşlardaki kişinin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

İstanbul'un Silivri ilçesi sahilinde denizde erkek cesedi bulundu.

Olay, saat 22.00 sıralarında Silivri Sahilinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Silivri sahilindeki vatandaşlar, sahilde erkek cesedi görmesi üzerine 112 Acil Servise durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından sudan çıkarılan şahıs üzerinde inceleme yaptı. İncelemenin ardından erken şahsın ve 40’lı yaşlarda olduğu ve üzerinde kimliğin çıkmadığı belirtildi. Ceset, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.



#İstanbul
#Silivri
#Ceset
#Sahil
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Fenerbahçe - Ferencvaros maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Fener maçı şifresiz kanalda mı? İşte canlı yayın bilgileri