Fatih'te zehirlenme şüphesiyle tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybeden anne, baba ve 2 çocuğunun ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu değerlendirme sonucunu açıkladı.
Tatile geldikleri İstanbul’da hayatını kaybeden anne Çiğdem Böcek, baba Servet Böcek ve çocukları Kadir Muhammet ile Masal Böcek’in ölüm nedenine ilişkin Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu raporu tamamlandı.
Yapılan otopsi, ölü muayenesi ve laboratuvar incelemelerine dayanan değerlendirmede, ailenin ölümünün gıda zehirlenmesinden kaynaklanmadığı kesin olarak belirtildi.
Raporda, ölümlerin, konakladıkları otelde böcekleri öldürmek amacıyla uygulanan ilaca bağlı zehirlenme sonucu meydana geldiği tespiti yer aldı.
#Fatih
#Zehirlenme
#Böcek ilacı