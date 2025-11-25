Yeni Şafak
Böcek ailesinin ölümüne dair bulgular tespit edildi: Rapor savcılığa sunuldu

18:3325/11/2025, Salı
G: 25/11/2025, Salı
Adli Tıp Kurumu, zehirlenme şüphesiyle hayatını kaybeden Böcek ailesinin ölüm sebebine ilişkin rapor sonucunu savcılığa sundu. 4 Kişilik ailenin fosfin gazından öldüğüne dair güçlü bulgular tespit edildi.

Almanya'dan İstanbul'a gelen Böcek ailesinin hayatını kaybetmesiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Adli Tıp Kurumu, Böcek ailesinin ölümüne ilişkin raporu savcılığa sundu. Adli Tıp raporunda 4 kişilik ailenin fosfin gazından öldüğüne dair güçlü bulgular tespit edildi.


Almanya’dan 9 Kasım 2025’de İstanbul’a turistik amaçla gelerek 13 Kasım 2025’de ‘zehirlenme’ iddiasıyla hayatlarını kaybeden anne Çiğdem Böcek (27) baba Servet Böcek (38) ile 3 yaşındaki Masal ve 6 yaşındaki Kadir Muhammet Böcek’in ölümlerine ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.


Böcek ailesinin ölümüne ilişkin yedikleri yiyeceklerden alınan örnekler raporu savcılığa ulaştı.


Fosfin gazına rastlandı

Adli Tıp ön raporunda yaptığı açıklamada ilaç zehirlenmesine dikkat çekmişti. Hazırlanan rapor İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına iletildi. 4 kişilik ailenin fosfin gazından öldüğüne dair güçlü bulgular tespit edildi.




