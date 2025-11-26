Otelde ölümcül ‘fosfin’ kalıntısı çıktı

İstanbul Fatih'te konakladıkları otelde fenalaştıktan sonra hastanede hayatını kaybeden Kadir Muhammet Böcek (6) ve Masal Böcek (3), anne Çiğdem Böcek ile baba Servet Böcek'in ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu raporu çıktı. Raporda, otelden elde edilen havlu, maske ve odanın muhtelif yerlerinden alınan sürüntü örneklerinde fosfin gazı (böcek ilacı metaboliti) tespit edildiği bildirildi. Savcılığa gönderilen raporda, "Anne, baba ve çocuklarından otopside alınan örnekler Kimya İhtisas Dairesince incelenmiş olup, numunelerde sistematiğimizde bulunan toksik maddeler ve metabolitleri tespit edilmemiştir." ifadelerine yer verildi.

Ailenin yemek yediği lokantalardan alınan örnekler ise temiz çıktı. Raporda, şunlar kaydedildi: "Yapılan incelemede, ekmek arası kokoreç, ekmek arası tavuk tantuni, sucuk ekmek, ezogelin çorbası, pişmiş soslu midye dolma ve seyyar satıcıdan alınan midye dolmadan alınan numunelerin, mikrobiyolojik kriterler ve histamin bakımından Gıda Kodeksi'ne uygun olduğu tespit edilmiştir." Daha çok tarımsal ilaçlamada kullanılan ‘fosfin’in su ile temasında gaza dönüşebileceği ve ölümcül olabileceği belirtiliyor.