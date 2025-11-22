Yeni Şafak
Otel sahibi tutuklandı

04:0022/11/2025, Cumartesi
Böcek ailesi.
Böcek ailesi.

Fatih'te zehirlenme sonucu öldüğü düşünülen 4 kişilik ailenin kaldığı otelin sahibi ve çalışanı, yeniden gözaltına alınarak tutuklandı. Daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan görevlinin otel kapısını kilitli bıraktığı, rahatsızlanan ailenin kapı önündeki ambulansa ulaşamadığı ortaya çıkmıştı.

İstanbul Fatih'te zehirlenme sonucu öldüğü düşünülen 4 kişilik ailenin kaldığı otelin sahibi ve çalışanı, yeniden gözaltına alınarak tutuklandı. Servet (38), eşi Çiğdem (27) ile çocukları Masal (3) ve Kadir Muhammet Böcek (6), Fatih'te konakladıkları otelde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış, müdahalelere rağmen tüm aile hayatını kaybetmişti. Soruşturmada midyeci Y.D, lokumcu F.T, kokoreççi E.E., kafe işletmecisi F.M.O., ilaçlama şirketinin sahibi Z.K, şirketin çalışanları S.K. ve D.C. ile otel çalışanı M.M.U.D.C. tutuklanmıştı. Otel sahibi H.O. hakkında ev hapsi, otel çalışanı R.B. hakkında yurt dışı çıkış yasağı, simitçi M.K. hakkında ise imza atma yükümlülüğü şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştı. Soruşturma kapsamında dün yeniden gözaltına alınan otelin sahibi H.O. ile çalışanı R.B. haklarındaki kararın sulh ceza hakimliğinde okunmasının ardından tutuklandı. Daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan görevlinin otel kapısını kilitli bıraktığı, rahatsızlanan ailenin kapı önündeki ambulansa ulaşamadığı ortaya çıkmıştı.



#Böcek ailesi
#Fatih
#Zehirlenme
