Böcek ailesinin ölümü: Otel sahibi ve çalışanı yakalandı

İstanbul Fatih’te anne, baba ve 2 çocuğunun ‘zehirlenme’ iddiasıyla hayatını kaybetmesine ilişin yürütülen soruşturmada adli kontrol şartıyla serbest bırakılan otel sahibi ve bir otel çalışanı tekrar gözaltına alındı.
Ayrıntılar geliyor...
Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#Böcek Ailesi
#Otel sahibi
#Fatih