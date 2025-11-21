Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Böcek ailesinin ölümü: Otel sahibi ve çalışanı yakalandı

Böcek ailesinin ölümü: Otel sahibi ve çalışanı yakalandı

Seda Ekinci
Seda Ekinci
11:5021/11/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

İstanbul Fatih’te anne, baba ve 2 çocuğunun ‘zehirlenme’ iddiasıyla hayatını kaybetmesine ilişin yürütülen soruşturmada adli kontrol şartıyla serbest bırakılan otel sahibi ve bir otel çalışanı tekrar gözaltına alındı.

Ayrıntılar geliyor...

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#Böcek Ailesi
#Otel sahibi
#Fatih
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Af ne zaman çıkacak, kısmi af veya genel af yasasında son durum ne? Kimler yararlanacak? 11. Yargı Paketi ve infaz düzenlemesinde son gelişmeler