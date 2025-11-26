Yeni Şafak
Bağcılar'da gecekondu yangını: Anne ve 4 çocuğu dumandan etkilendi

Bağcılar'da gecekondu yangını: Anne ve 4 çocuğu dumandan etkilendi

23:2526/11/2025, Çarşamba
DHA
Bağcılar'da bir gecekonduda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı
Bağcılar'da bir gecekonduda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı

İstanbul Bağcılar'da henüz bilinmeyen bir nedenle gecekonduda çıkan yangını fark eden anne, 4 çocuğunu alarak dışarı çıktı. Ev kullanılamaz hale gelirken, anne ve 4 çocuğu hastaneye kaldırıldı.

Bağcılar’da gecekonduda bilinmeyen nedenle çıkan yangında anne ve 4 çocuğu dumandan etkilendi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Yangın, saat 21.30 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi 2007.Sokak'ta bulunan gecekonduda çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle gecekondudan alevler yükselmeye başladı. Yangını fark eden anne, 4 çocuğunu alarak dışarı çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde dumandan etkilendiği belirlenen anne ve 4 çocuğu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kullanılamaz hale gelen gecekonduda çıkan yangına ilişkin inceleme başlatıldı.






#Yangın
#Bağcılar
#Aile
