Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Hong Kong'da gökdelenlerde yangın: Can kaybı, çok sayıda mahsur kalan var

Hong Kong'da gökdelenlerde yangın: Can kaybı, çok sayıda mahsur kalan var

13:2726/11/2025, Çarşamba
DHA
Sonraki haber
Can kaybı ve çok sayıda mahsur kalan var
Can kaybı ve çok sayıda mahsur kalan var

Hong Kong'un kuzeyindeki Tai Po bölgesindeki çok katlı bir binada yangın çıktı. Yangında ilk belirlemelere göre; 4 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin mahsur kaldığı bildirildi.

Hong Kong'un kuzeyindeki Tai Po bölgesindeki çok katlı bir binada çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek yayıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.


YouTube
Hong Kong'da gökdelenlerde yangın: Can kaybı, çok sayıda mahsur kalan var
Dünya
26 Kasım, Çarşamba

Yangında 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Binada çok sayıda kişinin mahsur kaldığı ve itfaiye ekiplerinin müdahalesinin sürdüğü belirtildi.




#Hong Kong
#gökdelen
#yangın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
3600 EK GÖSTERGE 2025 SON DAKİKA GELİŞMELER: 3600 ek gösterge ne zaman onaylanacak, kimleri kapsıyor?