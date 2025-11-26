Alacaklı olduğunu iddia ettiği işçilerin kaldığı binayı ateşe verdi

Olay, saat 16.30 sıralarında, Darıca ilçesi Atatürk Caddesi Evliya Çelebi Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; bölgedeki firmalara, inşaat, kargo taşıma gibi beden gücüne dayalı işçi tedariği sağlayan aracı firmada çalışan Rahmi Ö., parasını alamadığını öne sürerek fenalık geçirdi. Kendisini sakinleştirmeye çalışan arkadaşlarına bıçak çeken Rahmi Ö., daha sonra yaklaşık 30 işçinin kaldığı pansiyon olarak kullanılan binanın en alt katındaki daireyi ateşe verip, kaçtı. Binadaki işçiler, dumanları fark edip dışarıya çıktı. 4 işçinin dumandan etkilendiği belirtildi.