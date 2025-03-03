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Silivri'de İETT otobüsüyle yolcu minibüsü çarpıştı

Silivri'de İETT otobüsüyle yolcu minibüsü çarpıştı

12:183/03/2025, Pazartesi
DHA
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Silivri'deki kazada 3 kişi yaralandı.
Silivri'deki kazada 3 kişi yaralandı.

Silivri’de İETT otobüsü ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu üç kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye sevk etti. Yaralıların tedavisi hastanede devam ediyor.

Kaza saat 10.15 sıralarında Yeni Mahalle General Ali İhsan Caddesinde bulunan durakta yaşandı.


Edilen bilgiye göre, 34 HO 1644 plakalı İETT otobüsü yolcu almak için durakta bekleyen 34 TMG 33 plakalı minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs önce kaldırıma çıktı ardından da devrildi.



Otobüs ve minibüste maddi hasar meydana gelirken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan minibüs çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.





#Silivri
#İETT
#otobüs

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