Sınır kapısında gurbetçi yoğunluğu sona erdi: Bulgarlar Edirne'ye akın etti

"Özellikle Edirne'deki tatlı tüketiminin yüzde 80'ini Bulgarlar alıp götürüyor. Bunun yanında kozmetik ürünlerinin çoğunu onlar alıyorlar. Her şeyi alıyorlar, almadıkları bir şey yok. Bunun yanında geldikleri zaman günlük 1000- 1500 leva bandında harcıyorlar. Elimde istatistiki bir bilgi yok ama duyduğumuz bu. Burada döviz kurunun da farkı var. Esas ana geliş nedenlerinden birisi de bu. Biliyorsunuz, daha önce biz oraya gidip alışveriş yapıyorduk"