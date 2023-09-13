Sınır kapısında gurbetçi yoğunluğu sona erdi: Bulgarlar Edirne'ye akın etti

Gurbetçilerin Edirne'deki sınır kapılarında oluşturduğu yoğunluk azaldı.
Avrupa'nın farklı ülkelerinde yaşayan ve yaz tatillerini ana vatanlarında geçirmek için gelen gurbetçilerin neredeyse tamamı tatillerini tamamlamasının ardından yaşadıkları ülkelere döndü. Gurbetçilerin ülkelerine dönmesiyle birlikte başta Bulgaristan'a açılan Kapıkule olmak üzere Hamzabeyli ve Yunanistan'a açılan Pazarkule ile İpsala sınır kapılarında haziran ayından bu yana oluşan yoğunluk sona erdi. Bu yoğunluk nedeniyle haziran ayından beri gelişleri azalan Bulgar ve Yunan turistler de kente yeniden akın etmeye başladı. Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre Edirne'ye günübirlik alışveriş için hafta sonundan beri Kapıkule Sınır Kapısı'ndan 32 bin 412 Bulgaristan uyruklu giriş yaptı. Yetkililer, Yunanistan'a açılan Pazarkule ve İpsala Sınır Kapısı ile birlikte ülkeye alışveriş için gelenlerin sayısının 40 binin üzerinde olduğu belirtti.