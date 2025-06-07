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Sinop'ta devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Sinop'ta devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

22:037/06/2025, Cumartesi
IHA
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Kazayla ilgili incelemeler sürüyor.
Kazayla ilgili incelemeler sürüyor.

Sinop’un Erfelek ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü Rafet Durdu hayatını kaybetti. Hamidiye köyünde meydana gelen kazada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu traktör devrildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Durdu’nun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Sinop'ta devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Erfelek ilçesine bağlı Hamidiye köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rafet Durdu (65) idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kaza sonucu sürücü traktörün altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Rafet Durdu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Olay sonrası Durdu'nun ailesi ve arkadaşları büyük üzüntü yaşadı.


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