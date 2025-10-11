Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Şırnak
Şırnak'ta kamyonet ve otomobil çarpıştı: 8 kişi yaralandı

Şırnak'ta kamyonet ve otomobil çarpıştı: 8 kişi yaralandı

14:5211/10/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Şırnak'ın Cizre ilçesinde trafik kazası
Şırnak'ın Cizre ilçesinde trafik kazası

Şırnak'ın Cizre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 8 kişi yaralandı.

H.T. yönetimindeki 49 AAD 979 plakalı kamyonet, Bozalan köyünde İ.A. yönetimindeki 80 GZ 800 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, kamyonetteki sürücü, M.T, R.D, H.D, G.N. ile otomobildeki İ.A, C.A. ve 4 yaşındaki M.A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, gelen sağlık ekiplerince Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.




#Cizre
#kamyonet
#otomobil
#Şırnak
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Meteoroloji bölge bölge son dakika uyardı! Sarı alarm geldi