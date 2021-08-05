Gündem Şırnakta terör mağduru ailelerden HDP binası önünde eylem
ŞIRNAK

Şırnak’ta terör mağduru ailelerden HDP binası önünde eylem

Şırnak’ta terör mağduru aileler, HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem yaptı. Ellerinde Türk bayrakları ve dağa kaçırılan çocuklarının fotoğrafları bulunan aileler, "Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", sloganları attı. Oğlu altı yıl önce dağa kaçırılan anne Emine Üstek, yaptığı konuşmada, "Oğlum HDP eliyle kaçırıldı. Gelene kadar eylemim devam edecek" dedi.

Haber Merkezi AA
Şırnak’ta terör mağduru ailelerden HDP binası önünde eylem
Şırnak’ta terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı.

PKK'lı teröristlerce çocukları dağa kaçırılan ve yakınlarını terör saldırılarında kaybeden Şırnaklı kadınlar, şehit ve gazi aileleri ile sivil toplum kuruluşlarının kadın üyeleri, Şehit Üsteğmen Mehmet Esin Caddesi'nde gerçekleştirdikleri yürüyüşün ardından HDP İl Başkanlığı binası önüne geldi.

'KAHROLSUN PKK' SLOGANLARI

Ellerinde Türk bayrakları ve dağa kaçırılan çocuklarının fotoğrafları bulunan aileler, "Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", Kahrolsun PKK", "Kürt-Türk kardeştir, ayrım yapan kalleştir" sloganları attı.

"OĞLUM HDP ELİYLE KAÇIRILDI"

Anne Emine Üstek, oğlunun 6 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırıldığını, hastalığına rağmen eylemini sürdüreceğini dile getirerek, "Oğlum HDP eliyle kaçırıldı. Gelene kadar eylemim devam edecek" dedi.

"DEVLETİMİZİN DESTEĞİYLE KAVUŞACAĞIZ"

İdil ilçesinden gelen ve oğlu dağa kaçırılan anne Hamdiye Arslan da 5 yıl önce oğlunun kendisinden koparıldığını anlatarak, her gün ona kavuşmanın ümidini yaşadığını belirtti. Diyarbakır'da geçen hafta 3 ailenin evladına kavuşmasının umutlarını artırdığını dile getiren Arslan, "Umudumuz var. Devletimizin de gücüyle en kısa zamanda çocuklarımıza kavuşacağız" diye konuştu.

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