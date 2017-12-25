Sis nedeniyle seferler iptal edildi

Sabah saatlerinden itibaren yoğunluğunu artıran sis, özellikle kent merkezi ile Kahta ilçesinde görüş mesafesini azalttı.
Kent merkezinde görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.
Adıyaman'da yoğun sis nedeniyle Ankara ve İstanbul uçak seferleri iptal edildi. Öte yandan, sisin öğle saatlerine kadar etkisini sürdüreceği, gece ise tekrar yoğunluğunu arttıracağı belirtildi.
Diyarbakır'da sis etkili oldu
Diyarbakır’da sabah saatlerinde etkili olan sis trafik akışını olumsuz etkiledi.
Diyarbakır'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Görüş uzaklığının 20 metrenin altına düştüğü sis nedeniyle, araçlar sis farlarıyla ilerledi.
Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak genelinin parçalı bulutlu, sabah saatlerinde sisli olacağı belirtildi.
5 günlük Diyarbakır hava durumu
5 günlük Şanlıurfa hava durumu