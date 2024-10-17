Şişli Belediyesi'nden bir skandal daha

‘Okulları veliler temizliyor’ yalanıyla gündeme gelen CHP’li Şişli Belediyesi yeni bir skandala imza attı. Belediye 2025/2029 arasında yapacakları hizmetleri değerlendirmek ve görüş almak amacıyla bir çok kurumu toplantıya davet etti. Toplantıya Milli Eğitim, Nüfus Müdürlüğü, İŞKUR, cemevi, kilise sinagog temsilcileri katıldı. Stratejik Plan adıyla yapılan toplantıya sadece müftülüğün çağrılmadığı ortaya çıktı.





Resul Emrah Şahan

KİMSE BİZE SORMADI

AK Parti Belediye Meclis Üyesi Kadir Değmez, müftülüğün neden çağrılmadığını Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve CHP’li meclis üyelerine sordu. Meclis toplantısında konuşan Değmez “37 meclis üyesiyle biz Şişli’nin 5 yılını planlıyoruz. ‘Sizin Şişli ile ilgili bir planınız var mı?’ diye sorulmadı. Bizim Şişli’nin geleceğine dair fikrimiz görüşümüz yok mu? Bunun neresi katılımcılık ve şeffaflık?” dedi.





HER MAHALLEDE 2 CAMİ VAR

Stratejik plan içerisinde paydaş kurumlardan bilgi alışverişi sağlandığından bahsedildiğini bildiren Değmez şöyle devam etti: “Bu paydaş kuruluşlar, ilçe milli eğitim, sağlık, sosyal sigortalar, Nüfus Müdürlüğü, cemevi, kilise, Bet İsrail Sinagogu. Yetkililer çağrılıyor. Şişli’de 25 mahalle var, her mahallede muhakkak 2 cami var ve ülkenin yüzde 90’ı İslam dinine mensup ancak Şişli Müftülüğü’nden her hangi bir fikir alışverişi yapılmamış.” Müftülük yetkilileri de Din Görevlileri Haftası nedeniyle belediyeden bir heyetin geldiğini ancak, kendilerini davet etmediklerini söyledikleri öğrenildi.



















