Abi rahatsızlığı: CHP'li belediyeler 'İşimize karışmayın'

CHP Genel Merkezi’nden üst düzey bir isim konuyla ilgili olarak, “Adana ve Muratpaşa belediyeleri Genel Merkez'den ciddi rahatsızlık duyuyor. Genel olarak genel merkezin isteklerini Gülşah Deniz Atalar ve Veli Ağbaba iletir. Bu iki isim belediyelerde çok etkili. Belediye başkanları da bu isimlerden rahatsızlık duyuyor’’ bilgisini verdi. Genel Başkanı Özgür Özel, Ağbaba’ya parti içinde ‘abi’ rolü vermişti. Özel’in genel başkan olmasından sonra, Ağbaba parti içinde daha da güçlenmişti. Gülşah Deniz Atalar ise CHP’de Özel’in gelmesi ile genel başkan yardımcılığına kadar yükseldi.