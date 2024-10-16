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Abi rahatsızlığı: CHP'li belediyeler 'İşimize karışmayın'

Abi rahatsızlığı: CHP'li belediyeler 'İşimize karışmayın'

Mehmet Güney
Oğuzhan Ürüşan
04:0016/10/2024, Çarşamba
G: 16/10/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Veli Ağbaba
Veli Ağbaba

CHP’li belediye başkanlarının genel merkezden gelen eş-dost-akraba atama isteklerinden bunaldığı öğrenildi.

Chp'li bazı belediye başkanlarının “Biz işimizi yapalım. Bizim işlerimize çok karışmasınlar” şeklinde tepki gösterdiği belirtiliyor.


AĞBABA BAŞROLDE

CHP Genel Merkezi’nden üst düzey bir isim konuyla ilgili olarak, “Adana ve Muratpaşa belediyeleri Genel Merkez'den ciddi rahatsızlık duyuyor. Genel olarak genel merkezin isteklerini Gülşah Deniz Atalar ve Veli Ağbaba iletir. Bu iki isim belediyelerde çok etkili. Belediye başkanları da bu isimlerden rahatsızlık duyuyor’’ bilgisini verdi. Genel Başkanı Özgür Özel, Ağbaba’ya parti içinde ‘abi’ rolü vermişti. Özel’in genel başkan olmasından sonra, Ağbaba parti içinde daha da güçlenmişti. Gülşah Deniz Atalar ise CHP’de Özel’in gelmesi ile genel başkan yardımcılığına kadar yükseldi.


Provokatörlere anında müdahale

Geçtiğimiz pazar günü sosyal medya üzerinden Diyarbakır’da yasa dışı miting çağrısında bulunan provokatörler, polisin sanal devriyesi ile hızla tespit edildi. Savcılık, 36 ildeki 7’si DEM Parti milletvekili 269 şüpheli için gözaltı kararı verdi. Provokatörlerden 5’i gözaltına alınırken şüpheli 1 çocuk ise muhafaza altına alındı. Gözaltına alınanlardan 1’i tutuklanırken 4’ü için adli kontrol kararı alındı. Muhafaza altındaki 1 çocuk ise serbest bırakıldı.



Bahçeli 'DEM Parti uzattığım eli sabote etmemeli' diyerek uyardı: Devlet terörle masaya oturmaz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Birleşmiş Milletler'in İsrail'in saldırıları karşısında korkak davrandığını belirten Bahçeli, "BM Güvenlik Konseyi kahredici sessizliğe gömülü vaziyettedir. BM derhal kuvvet kullanmalıdır" dedi. Bahçeli, TBMM'deki İsrail tehdidi kapalı oturumu sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yaptığı açıklamalara tepki göstererek, "Ucuz olmasının yanında savrukluktur. CHP'nin durduğu yer Türk milletinin durduğu yer değildir. Huylu huyundan vazgeçmez ama biz yine de CHP'den umudu kesmeyeceğiz" şeklinde konuştu. DEM Parti'ye uzattığı elin yanlış anlaşılmaması gerektiğinin altını çizen Bahçeli, "Milli birlik mesajımızın istismar edilmesine de göz yummayız" ifadelerini kullandı.




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