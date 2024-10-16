Abi rahatsızlığı: CHP'li belediyeler 'İşimize karışmayın'

CHP’li belediye başkanlarının genel merkezden gelen eş-dost-akraba atama isteklerinden bunaldığı öğrenildi.
Chp'li bazı belediye başkanlarının “Biz işimizi yapalım. Bizim işlerimize çok karışmasınlar” şeklinde tepki gösterdiği belirtiliyor.
AĞBABA BAŞROLDE
CHP Genel Merkezi’nden üst düzey bir isim konuyla ilgili olarak, “Adana ve Muratpaşa belediyeleri Genel Merkez'den ciddi rahatsızlık duyuyor. Genel olarak genel merkezin isteklerini Gülşah Deniz Atalar ve Veli Ağbaba iletir. Bu iki isim belediyelerde çok etkili. Belediye başkanları da bu isimlerden rahatsızlık duyuyor’’ bilgisini verdi. Genel Başkanı Özgür Özel, Ağbaba’ya parti içinde ‘abi’ rolü vermişti. Özel’in genel başkan olmasından sonra, Ağbaba parti içinde daha da güçlenmişti. Gülşah Deniz Atalar ise CHP’de Özel’in gelmesi ile genel başkan yardımcılığına kadar yükseldi.
Provokatörlere anında müdahale
Geçtiğimiz pazar günü sosyal medya üzerinden Diyarbakır’da yasa dışı miting çağrısında bulunan provokatörler, polisin sanal devriyesi ile hızla tespit edildi. Savcılık, 36 ildeki 7’si DEM Parti milletvekili 269 şüpheli için gözaltı kararı verdi. Provokatörlerden 5’i gözaltına alınırken şüpheli 1 çocuk ise muhafaza altına alındı. Gözaltına alınanlardan 1’i tutuklanırken 4’ü için adli kontrol kararı alındı. Muhafaza altındaki 1 çocuk ise serbest bırakıldı.