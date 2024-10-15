CHP'li Şişli Belediye Başkanı'nın 'veli' dediği kadınlar 'okul temizlik personeli' çıktı

İstanbul’da toplamda 3.963 okul bulunmakta ve bu okullarda 18.465 temizlik personeli çalışmaktadır. Bu personelin maaş ve diğer hakları devlet tarafından sağlanmaktadır. Eğer temizlik yapmayı düşünüyorlarsa, bakımsız durumda olan arka sokaklardan başlayabilirler. Eğer fazla kaynakları varsa, yıllardır ödemedikleri borçları kapatabilirler. Kendi sorumluluklarını yerine getirdikten sonra, kamu hizmetlerine ya da öğrencilere katkı sağlamak isterlerse, bunu bir protokol çerçevesinde gerçekleştirebilirler. Ancak 3.963 okuldan sadece 5'ine temizlik desteği sağlamak ya da 3 milyon öğrenciden yalnızca 250'sine yemek yardımı yapmak, sosyal medyada bir şov malzemesi haline getirilemez. Binlerce çalışanın emeğini karalamalarına da izin vermeyeceğiz."