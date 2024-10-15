CHP'li Şişli Belediye Başkanı'nın 'veli' dediği kadınlar 'okul temizlik personeli' çıktı

CHP'li Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan okulları velilerin temizlediğini iddia etti.
İstanbul Şişli'deki bir okulun veliler tarafından temizlendiğine dair CHP'li Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan tarafından yapılan paylaşımdaki kişilerin 'veli' değil aslında 'temizlik personeli' olduğu ortaya çıktı. Şahan'ın okullardaki temizlik çalışmalarına dair iddiasına tepki gösteren İstanbul Valisi Davut Gül, söz konusu açıklamanın 'devlet kurumlarını zayıf ve yetersiz göstermeyi amaçladığını' ifade etmiş ve "Eğer temizlik yapmayı düşünüyorlarsa bakımsız durumda olan arka sokaklardan başlayabilirler" demişti.
CHP'li Şişli Belediye Başkanı
Resul Emrah Şahan
, X hesabından yaptığı paylaşımda,
Şişli'
deki bir okulda velilerin temizlik yaptığını gösterdiğini iddia eden bir fotoğrafa yer vermişti.
CHP'li Başkan personelin izni olmadan çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabından servis etti.
'Veli' değil 'personel' çıktı
'Veli' değil 'personel' çıktı
Ancak söz konusu okulun
Fuat Soylu İlkokulu ve Ortaokulu
olduğu ve bu fotoğrafta görülen kişilerin de veliler değil,
okulun temizlik görevlileri olduğu ortaya çıktı.
İŞKUR programı kapsamında görevliler
İŞKUR programı kapsamında görevliler
Söz konusu kişilerin
dördü İşkur Uyum Programı kapsamında, yedisi ise TYP kapsamında
okulda görev yapan temizlik personeli olduğu öğrenildi. Okulda ayrıca iki de kadrolu temizlik personeli olduğu ortaya çıktı.
Vali Gül'den sert cevap
Vali Gül'den sert cevap
İstanbul Valisi Davut Gül, Şahan'ın CHP'li belediye başkanının söz konusu iddiasına karşılık sosyal medya hesabı üzerinden şu tepkiyi göstermişti,
"Bir kamu görevlisi olarak, görev sürem boyunca siyasi tartışmalardan uzak durmaya özen gösterdim ve göstermeye devam ediyorum. Ancak Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın 'Devlet yetersiz, kurumlar çöktü, okulları temizlememize izin versinler' gibi ifadelerinin, yalnızca bir siyasi polemik değil, devletimizi ve kurumlarımızı zayıf göstermeye yönelik olduğunu düşündüğüm için bu açıklamayı yapma gereği duydum.
"Temizliğe arka sokaklardan başlayabilirler"
"Temizliğe arka sokaklardan başlayabilirler"
İstanbul’da toplamda 3.963 okul bulunmakta ve bu okullarda 18.465 temizlik personeli çalışmaktadır. Bu personelin maaş ve diğer hakları devlet tarafından sağlanmaktadır. Eğer temizlik yapmayı düşünüyorlarsa, bakımsız durumda olan arka sokaklardan başlayabilirler. Eğer fazla kaynakları varsa, yıllardır ödemedikleri borçları kapatabilirler. Kendi sorumluluklarını yerine getirdikten sonra, kamu hizmetlerine ya da öğrencilere katkı sağlamak isterlerse, bunu bir protokol çerçevesinde gerçekleştirebilirler. Ancak 3.963 okuldan sadece 5'ine temizlik desteği sağlamak ya da 3 milyon öğrenciden yalnızca 250'sine yemek yardımı yapmak, sosyal medyada bir şov malzemesi haline getirilemez. Binlerce çalışanın emeğini karalamalarına da izin vermeyeceğiz."
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