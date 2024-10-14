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İstanbul Valisi Gül'den Şişli Belediye Başkanı'na çok sert yanıt: Önce pislikten geçilmeyen sokakları temizleyin

İstanbul Valisi Gül'den Şişli Belediye Başkanı'na çok sert yanıt: Önce pislikten geçilmeyen sokakları temizleyin

21:5614/10/2024, Pazartesi
G: 14/10/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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İstanbul Valisi Gül, CHP'li Belediye Başkanı Şahan'ın 'okul temizliği' çıkışına tepki gösterdi.
İstanbul Valisi Gül, CHP'li Belediye Başkanı Şahan'ın 'okul temizliği' çıkışına tepki gösterdi.

CHP'li Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, 'devletin yetmediğini' ileri sürerek okullarda temizlik yapılmadığını ileri sürdü. İzin verilirse okulları kendilerinin temizleyeceğini savunan Şahan'a İstanbul Valisi Davut Gül'den tepki geldi. Şahan'ın, okulların temizliğiyle ilgili açıklamalarının siyasi polemikten ziyade devleti ve devletin kurumlarını acz içinde gösterme amacı taşıdığını belirten Gül, "Temizlik yapmak istiyorlarsa, pislikten geçilmeyen arka sokaklardan başlayabilirler. 3 bin 963 okuldan 5 tanesine temizlik personeli desteği vererek sosyal medya belediyeciliğiyle laf cambazlığı yapmalarına ve binlerce emekçinin ortaya koyduğu hizmeti karalamalarına müsaade etmeyeceğiz." dedi.

CHP'li Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile devletin yetmediğini, kurumların çöktüğünü ileri sürerek izin verilirse okulları kendilerinin temizleyeceğini ileri sürdü.

Şahan'ın bu çıkışına İstanbul Valisi Davut Gül'den çok sert sözlerle tepki geldi.

"Önce pislikten geçilmeyen arka sokakları temizlesinler"

Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bir kamu yöneticisi olarak görev yaptığı süre içinde siyasi tartışmalara girmemeye azami özen gösterdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ancak Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın, 'Devlet yetmiyor, kurumlar çöktü, izin versinler okulları temizleyeceğiz' şeklindeki açıklamalarını, siyasi polemikten ziyade devletimizi ve devletin kurumlarını acz içinde gösterme amacı taşıdığını değerlendirdiğim için bu açıklamayı yapma gereği hissettim. İstanbul'umuzda toplam 3 bin 963 ilk ve orta dereceli okul bulunuyor. Bu okullarımızda çeşitli statülerde toplam 18 bin 465 temizlik personeli görev yapmaktadır. Bu personelin tüm özlük hakları, kamu kaynaklarından karşılanmaktadır. Temizlik yapmak istiyorlarsa, pislikten geçilmeyen arka sokaklardan başlayabilirler. Çok paraları varsa, yıllardır ödemedikleri borçlarını ödeyebilirler."

"Sosyal medya belediyeciliğiyle laf cambazlığına izin vermeyiz"

Vali Gül, "Kendi asli işlerini yaptıktan sonra diğer kamu hizmetlerine ya da öğrencilerimize destek vermek isterlerse bir protokol dahilinde tamamına destek de olabilirler. 3 bin 963 okuldan 5 tanesine temizlik personeli desteği, 3 milyon öğrenciden 250 tanesine yemek desteği vererek, sosyal medya belediyeciliğiyle laf cambazlığı yapmalarına ve binlerce emekçinin ortaya koyduğu hizmeti karalamalarına müsaade etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.




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