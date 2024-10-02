Okullara hep ‘hayır’ demiş

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, bir yandan “okullara temizlik desteği” şovu yaparken okullardan gelen talepleri geri çevirdiği ortaya çıktı. Ankara'daki birçok ilkokul, ortaokul ve lise, çimlerin ve otların biçilmesi için belediyenin kapısını çaldı. Ancak ne CHP’li ilçe belediyeleri ne de ABB okulların isteğini dikkate aldı. Taleplerin reddedilmesine de “tasarruf tedbirleri”, “iş yoğunluğu”, “kapsam dışı hizmet” ve “hizmet dışı talep” gibi gerekçeler sunuldu.





OYUN ALANLARI TAMİR BEKLİYOR

Etimesgut’taki Şehit Salih Helvacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, bahçede öğrenci ve öğretmenlerin faydalanabileceği çardak ve bank talebinde bulundu. Faruk Nafız Çamlıbel Anadolu Lisesi, bahçenin peyzajı maksadıyla ağaç fidesi talebinde bulundu. Şehit Yaşar Acar Ortaokulu, su deposunun temizlenmesi ve tamir edilmesini, haşerelere karşı ilaçlama yapılmasını talep etti. Cahit Zarifoğlu İlkokulu bahçelerinin temizlik işleri, Şehit Tevhit Akkan Anaokulu ve Gelincik Anaokulu ise kırık ve kötü durumdaki oyun alanının tamiri için destek istedi. Bu talepler 'ret' cevabı aldı.





BAHÇE TEMİZLİĞİNE RET

Keçiören’deki Kanuni Lisesi, mayıs ayında bahçelerindeki çimlerin ve yabani otların biçilmesi için talepte bulundu. ABB, iş yoğunluğu sebebiyle talebi reddetti. Yine Keçiören’deki Şinasi İlkokulu, Faik Erbağ Ortaokulu, Bekir Gökdağ Anadolu Lisesi, Keçiören Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Şehit Hakan Kabil İlkokulu da bahçe temizliği ve otların biçilmesi talebiyle ABB’ye başvurdu. Talepler olumsuz olarak sonuçlandı. Özel gereksinimli çocukların eğitim gördüğü Keçiören Özel Eğitim Uygulama Okulu’nun oyun alanında yer alan çocuk parkının tamir ve tadilatı talebi de olumsuz sonuçlandı. Çankaya’da yer alan Milli Eğitim Vakfı İlkokulu idaresi, temmuz ayında okul içinde ve çevresinde çöp kutusu, ışıklandırma ve bank talebinde bulundu. Talepleri reddedilen okula cevap olarak “ihale kapsamı dışında kalan hizmet talebi” denildi. Mehmet Özcan Torunoğlu Ortaokulu, Ülkü Akın Ortaokulu, Hamdullah Suphi İlkokulu, Süleyman Uyar İlkokulu ve Balgat Meslek Lisesi ise okul pencerelerini kapatan ağaçların budanması için belediyeye dilekçe yazdı. Ancak bu taleplerin tamamı reddedildi.





AĞAÇLARI BUDAMADI

Yenimahalle’deki Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi idaresi ise ağustos ayında ağaçların budanması talebinde bulundu. Tasarruf gerekçesiyle talep reddedildi. Prof. Dr. Mehmet Sağlam Ortaokulu, Selçuklu Anadolu Lisesi ve İsmet Kurtuluş İlkokulu de ağustos ayında okul bahçelerinin temizlik ve tadilatını talep etti. Tüm bu talepler geri çevrildi.











