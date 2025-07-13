Sivas'ta hakimiyeti kaybeden sürücü taklalar atarak durabildi

Sivas'taki kaza, Gürün ilçesi Ziyaret Mevkii'nde meydana geldi. Y.K. (30) idaresindeki 06 PGP 437 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Taklalar atarak durabilen araçta sürücü ile A.K. (63) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.