|
Gündem

Sivas'ta nesli tehlike altındaki hayvanlara ait 11 kafatası ele geçirildi

Sivas'ta nesli tehlike altındaki karaca ve çengel boynuzlu dağ keçisine ait 11 kafatası ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna muhalefet suçundan yasal işlem yapıldı.

14:11 - 16/11/2023 Perşembe
AA
Sivas'ta yakalandı

Sivas'ta yakalandı

Sivas'ta nesli tehlike altındaki karaca ve çengel boynuzlu dağ keçisine ait 11 kafatası ele geçirildi.


İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında bir ikamet ve eklentilerinde arama yaptı.


Aramalarda nesli tehlike altındaki karaca ve çengel boynuzlu dağ keçisine ait 11 adet boynuzlu kafatası, tarihi eser niteliğinde 2 hançer, mühür, böcek fosili, deniz canlısı fosili ve deniz kabuğu fosili bulundu.


Gözaltına alınan şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna muhalefet suçundan yasal işlem yapıldı.



#Sivas
#operasyon
#kaçakçılık
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
AÖF Güz dönemi ara sınav sınav konuları ve sorumlu olunan üniteler 2023-2024