Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak oldu

Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi Belediye Başkanı Şehmus Aydın'ın sağlık sorunları gerekçesiyle görevinden istifa etmesi nedeniyle yapılan seçim sonucunda AK Parti'li belediye meclis üyesi Ayşe Çakmak yeni başkan oldu.

Siverek Belediye Meclisi yeni başkanı seçmek amacıyla geniş güvenlik önlemleri altında toplandı.

Basına kapalı gerçekleştirilen seçimlerde AK Parti'li belediye meclis üyesi Ayşe Çakmak, CHP'li üye Ramazan Gülel ve HDP'li üye Mahmut Bektaş başkanlık için yarıştı.

Seçimde 3'te 2 çoğunluğun arandığı ilk turda, AK Parti'li üye Ayşe Çakmak 24 oy alırken, HDP'li üye Mahmut Bektaş 7, CHP'li aday Ramazan Gülel 5 oy aldı, 1 oy da geçersiz sayıldı.

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İkinci turda Ayşe Çakmak 25, Mahmut Bektaş 7, CHP'li Ramazan Gülel ise 5 oy aldı.

24 OYLA ÇOĞUNLUĞU İLE KAZANDI

Salt çoğunluğun arandığı üçüncü turda Çakmak 24, Bektaş 8, Gülel 5 oy aldı. Böylelikle Siverek'in yeni belediye başkanı Ayşe Çakmak oldu.

94 YILDA İLK KEZ KADIN BAŞKAN GÖREV YAPACAK

Siverek’in 94 yıllık tarihinde ilk defa bir kadın, belediye başkanlığı yapacak.

34 yaşında, evli ve bir çocuk annesi olan Çakmak, AK Parti’nin kuruluşundan beri teşkilatta yer alıyor. Daha önce İlçe Kadın Kolları Başkanlığı görevini yürüten Çakmak, belediye başkan vekilliği de yaptı.

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