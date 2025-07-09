Siverek'te tarlada boş duran otomobil alev alarak kullanılamaz hale geldi

Siverek'e bağlı Büyük Çavuşlu Kırsal Mahallesi'nde meydana gelen olayda tarlada bulunan bir otomobil aniden alev aldı. Yangını fark eden araç sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.