Siyonistleri kızdırdı

Filistinli aileler ve İsrailli esirlerin ailesiyle yaptığı görüşmenin ardından Gazze’deki gelişmeleri “terörizm” olarak niteleyen Papa’ya Yahudi gruplardan tepki geldi. İtalya’daki İsrailli din adamlarının oluşturduğu konsey, Papa’nın görüşmenin ardından yaptığı açıklamada "Bu sabah, biri Gazze'de yakınları esir olan İsrailli, diğeri ise yakınları İsrail'de tutuklu bulunan Filistinli olmak üzere iki heyet kabul ettim. Çok acı çekiyorlar, ikisinin de nasıl acı çektiğini gördüm. Savaşlar bunu yapıyor ancak burada savaşın ötesine geçtik. Bu savaş değil, terörizm" açıklamasına açıklık getirmesini istedi. Konseyden yapılan açıklamada, mağdur olan tarafın terör devleti İsrail olduğu savunulurken, Papa’nın iki tarafı da mağdur gibi gösterdiğini ifade ederek Katoliklerin ruhani liderine tepki gösterildi. Öte yandan Filistinli aileler, Gazze'de yakınlarının başına gelenleri anlattıkları Papa Franciscus'un yaşananları "soykırım" olarak tanımladığını söyledi. Bazı gazetecilerin Papa'nın "soykırım" kelimesini kullanıp kullanmadığını sorması üzerine Filistinli aileler, görüşmede 10 kişi olduklarını ve bu 10 kişinin de "soykırım" kelimesinin kullanıldığını duyduğunu söyledi. Vatikan Basın Sözcüsü Matteo Bruni, bir gazetecinin bu konuyu sorması üzerine verdiği yazılı yanıtta, "O kelimeyi kullandığını düşünmüyorum. Genel oturum sırasında kendisini ifade ederken kullandığı ifadeleri ve Gazze’de yaşanan korkunç durumu belirten cümleler kullandı" değerlendirmesinde bulundu.