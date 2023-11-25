|
Gündem

Siyonistleri kızdırdı

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını 'terörizm' olarak nitelendirdi. Filistinli ve İsrailli esir yakını ailelerle görüşen Papa, "Nasıl acı çektiklerini gördüm. Bu savaş değil terörizm" ifadesini kullandı. Açıklamaya tepki gösteren Siyonist gruplar, Papa'dan sözlerine açıklık getirmesini istedi.

04:00 - 25/11/2023 Cumartesi
Güncelleme: 02:03 - 25/11/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Gazze’deki gelişmeleri “terörizm” olarak niteleyen Papa’ya Yahudi gruplardan tepki geldi.

Gazze’deki gelişmeleri “terörizm” olarak niteleyen Papa’ya Yahudi gruplardan tepki geldi.

Filistinli aileler ve İsrailli esirlerin ailesiyle yaptığı görüşmenin ardından Gazze’deki gelişmeleri “terörizm” olarak niteleyen Papa’ya Yahudi gruplardan tepki geldi. İtalya’daki İsrailli din adamlarının oluşturduğu konsey, Papa’nın görüşmenin ardından yaptığı açıklamada "Bu sabah, biri Gazze'de yakınları esir olan İsrailli, diğeri ise yakınları İsrail'de tutuklu bulunan Filistinli olmak üzere iki heyet kabul ettim. Çok acı çekiyorlar, ikisinin de nasıl acı çektiğini gördüm. Savaşlar bunu yapıyor ancak burada savaşın ötesine geçtik. Bu savaş değil, terörizm" açıklamasına açıklık getirmesini istedi. Konseyden yapılan açıklamada, mağdur olan tarafın terör devleti İsrail olduğu savunulurken, Papa’nın iki tarafı da mağdur gibi gösterdiğini ifade ederek Katoliklerin ruhani liderine tepki gösterildi. Öte yandan Filistinli aileler, Gazze'de yakınlarının başına gelenleri anlattıkları Papa Franciscus'un yaşananları "soykırım" olarak tanımladığını söyledi. Bazı gazetecilerin Papa'nın "soykırım" kelimesini kullanıp kullanmadığını sorması üzerine Filistinli aileler, görüşmede 10 kişi olduklarını ve bu 10 kişinin de "soykırım" kelimesinin kullanıldığını duyduğunu söyledi. Vatikan Basın Sözcüsü Matteo Bruni, bir gazetecinin bu konuyu sorması üzerine verdiği yazılı yanıtta, "O kelimeyi kullandığını düşünmüyorum. Genel oturum sırasında kendisini ifade ederken kullandığı ifadeleri ve Gazze’de yaşanan korkunç durumu belirten cümleler kullandı" değerlendirmesinde bulundu.



#Filistin
#Gazze
#Soykırım
#Papa
#Siyonizm
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Bursluluk sınavı tarihi açıklandı! İOKBS 2024 ne zaman gerçekleştirilecek?