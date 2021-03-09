Gündem İcralık araç çetesine 8 ilde operasyon
ADANA

Son dakika Adana haberleri: İcralık araç çetesine 8 ilde operasyon

İcralık araç çetesine 8 ilde operasyon

İcralık araçları yakalatıp parçalayarak, Aladağ İcra Müdürlüğü aracılığıyla satışa çıkartıp çok düşük fiyata aldıkları belirlenen suç örgütüne yönelik soruşturmada aralarında emekli icra müdürünün de bulunduğu 21 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Haber Merkezi AA
Adana merkezli 8 ilde çıkar amaçlı suç örgütü operasyonu.
Adana merkezli 8 ilde çıkar amaçlı suç örgütü operasyonu.

Adana merkezli 8 ilde çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturmada, 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Aladağ Cumhuriyet Başsavcılığınca çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, nitelikli zimmet ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına ilişkin çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda yürütülen soruşturmada, M.A. liderliğindeki bir suç örgütü üyelerinin Adana ve ülke genelinde yakalattıkları icralık araçları parçalanmış halde Aladağ İcra Müdürlüğünde satışa çıkarttıkları, ardından düşük fiyata aldıkları bu araçlara söktükleri parçaları tekrar takarak satış yapıp haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, savcılıkça hakkında gözaltı kararı verilen aralarında eski Aladağ İcra Müdürünün de bulunduğu 21 şüpheliye yönelik Adana merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan bazı şüpheliler, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Yedieminde çürümeye terk edilen araçları kurtaracak adım
EKONOMİ
Yedieminde çürümeye terk edilen araçları kurtaracak adım

Hatay’da 80 milyon liralık milli servet yediemin otoparklarında çürümeye terk edildi
FOTOĞRAF 10
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Hatay’ın Antakya ilçesinde 2010 yılından bu yana hizmet veren yediemin otoparkında, çeşitli nedenlerle muhafaza altına alınan yüzlerce araç bulunuyor.
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Trafik ekiplerince yapılan uygulamalarda bağlanan araç sahiplerinin bir kısmı, araçlarını tekrar gelip almasına rağmen, çoğu araç ise çürümeye terk ediliyor.
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Antakya’da 2010 yılında yediemin otoparkı olarak hizmet vermeye başladıklarını söyleyen işletmeci Mecit Ayoğlu, Otoparkımızda 2010 yılından bu yana muhafaza altında olan araçlarımız var. Şu an otoparkımızda mevcut 550 araç bulunmaktadır ve burada bulunan araçların piyasa değeri 80 milyon TL. Birçoğunun sahiplerine ulaşamıyoruz. Sahibine ulaştıklarımız da gelip araçlarını borcundan dolayı teslim alamıyorlar dedi.
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12 dönüm üzerine kurdukları yediemin otoparkının yüzde 80 doluluk oranına ulaştığını söyleyen Ayoğlu, Burada, motosiklet, otomobil, kamyonet, kamyon, TIR ve TIR dorsesi, otobüs, ayrıca klasik ve lüks araçlar da bulunuyor. Otoparkımızın yüzde 80'ini borçlu olan araçlar oluşturuyor. Sınır ili olmamız hasebiyle yabancı plakalı araçlar da bulunmaktadır. Bu araçlar tasfiye edilememektedir. Şahıslar Suriye uyruklu ve onlara ulaştığımızda araçlarını teslim alamayacaklarını söylüyorlar. Otoparkımızda bulunan ve çürümeye terk edilmiş araçların tasfiye edilmesini istiyoruz. Bu sayede hem devletimizin kasasına para girecek hem de bizim hak ettiğimiz otopark ücretleri ödenmiş olacak diye konuştu.
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Vatandaşların alıkonulan araçlarını muhafaza altında tutmak için talimatta da yer aldığı gibi otoparkın dört bir yanını güvenlik kameraları çevrildiğini ve ayrıca görevli personelin 7 gün 24 saat burada görev yaptığını söyleyen Ayoğlu, resmi kurum ve kuruşların otoparkta bulunan araçları en kısa sürede tasfiye etmesini beklediklerini söyledi.
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Hatay’da 80 milyon liralık milli servet yediemin otoparklarında çürümeye terk edildi
Hatay'da trafik ekiplerince yapılan uygulamalarda plakasız, çalıntı, hacizli, icralık, kusurlu, tescilsiz, belgeleri eksik olan araçlar, yapılan işlemlerin ardından yediemin depolarına çekiliyor. Eksiklerini gideren araçlarını geri alırken, yüzlerce araç ise çürümeye terk ediliyor. Lüks araçların yanı sıra, klasik arabaların da bulunduğu yediemin otoparkında bulunan araçların değeri ise 80 milyon TL.


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