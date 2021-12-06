Gündem Darbe imalı bildiriye imza atan amiraller hakkında iddianame tamamlandı
POLİTİKA

Darbe imalı bildiriye imza atan amiraller hakkında iddianame tamamlandı

Amirallere Montrö iddianamesi hazırlandı. Montrö bildirisindeki 103 amiralin “Devletin Güvenliğine veya Anayasal Düzene Karşı Suç İşlemek için Anlaşma” suçundan cezalandırılmaları talep edildi. 103 amiral hakkında 12'şer yıl hapis istendi.

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Son dakika: Darbe imalı bildiriye imza atan amiraller hakkında iddianame tamamlandı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen ve kamuoyunda "Amiraller Bildirisi" olarak bilinen soruşturma tamamlandı.

İddianame Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

103 şüphelinin “Devletin Güvenliğine veya Anayasal Düzene Karşı Suç İşlemek için Anlaşma” suçundan cezalandırılmaları talep edildi.

Bu kapsamda, 103 şüphelinin 5237 Türk Ceza Kanununun 316/1. Maddesi kapsamında "Devletin Güvenliğine veya Anayasal Düzene Karşı Suç İşlemek için Anlaşma" suçundan cezalandırılması talep edildi. Emekli amirallere 12'şer yıl hapis cezası isteniyor.

Hakkında gözaltı tedbiri uygulananlarla birlikte bir kısım şüphelinin tüm dijital materyalleri incelendi, suça konu yazışmalar dijital inceleme raporlarıyla tespit edilerek iddianameye eklendi.

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103 emekli amiralden haddini aşan bildiri

Soruşturmanın geçmişi

Başsavcılık, 4 Nisan'da bir grup emekli amiralin yayımladığı "Montrö bildirisi"ne ilişkin soruşturma başlattığını duyurmuştu.

Soruşturma kapsamında, 5 Nisan'da Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal gözaltına alınmış, Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat'a ise emniyete gelmeleri için tebligat yapılmıştı.

Şüpheliler, ifade işleminin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Soruşturmada, 6 emekli amiral ile 1 emekli general 16 Nisan'da ifadeye çağrılmış, 22 Nisan'da şüphelilerden 6'sı adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Emekli amiral Işık Biren ise tedavi gördüğü için ifadeye gelememişti. Geri kalan şüphelilerin ifadesi ise 27 Mayıs'ta almıştı.


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