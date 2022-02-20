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MUĞLA

Datça açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem oldu. Saat 22.47'de meydana gelen depremin Datça'ya 39.71 km uzaklıkta olduğu açıklandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Son dakika: Datça açıklarında deprem​
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AFAD'dan edinilen bilgiye göre; Ege Denizi'nde saat 22.47'de bir deprem meydana geldi.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında olan depremin büyüklüğü 4 olarak kayıtlara geçti.

Datça'ya 39.71 km uzaklıktaki depremin derinliği 29.26 olarak ölçüldü.

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