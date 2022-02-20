Datça açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan edinilen bilgiye göre; Ege Denizi'nde saat 22.47'de bir deprem meydana geldi.
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında olan depremin büyüklüğü 4 olarak kayıtlara geçti.
Datça'ya 39.71 km uzaklıktaki depremin derinliği 29.26 olarak ölçüldü.
AFAD'dan edinilen bilgiye göre; Ege Denizi'nde saat 22.47'de bir deprem meydana geldi.
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında olan depremin büyüklüğü 4 olarak kayıtlara geçti.
Datça'ya 39.71 km uzaklıktaki depremin derinliği 29.26 olarak ölçüldü.
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