Gündem Elazığda 4 büyüklüğünde deprem
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Elazığ'da 4 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan edinilen son dakika bilgisine göre; Elazığ'ın Palu ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 00.34'te yaşanan depremin derinliği 14.21 km olarak ölçüldü.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Son dakika: Elazığda deprem mi oldu?
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Elazığ'ın Palu ilçesinde saat 00.34'te bir deprem meydana geldi.

AFAD, 4.0 büyüklüğündeki depremin derinliğinin 14.21 km olduğunu açıkladı.

Depremde can veya mal kaybı olup olmadığına ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

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