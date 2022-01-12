Elazığ'da 4 büyüklüğünde deprem

Elazığ'ın Palu ilçesinde saat 00.34'te bir deprem meydana geldi.
AFAD, 4.0 büyüklüğündeki depremin derinliğinin 14.21 km olduğunu açıkladı.
Depremde can veya mal kaybı olup olmadığına ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.
Elazığ'ın Palu ilçesinde saat 00.34'te bir deprem meydana geldi.
AFAD, 4.0 büyüklüğündeki depremin derinliğinin 14.21 km olduğunu açıkladı.
Depremde can veya mal kaybı olup olmadığına ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.
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