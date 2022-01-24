Gündem İstanbulda yoğun kar yağışı nedeniyle mesai saatleri öne çekildi
İSTANBUL

İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle mesai saatleri öne çekildi

Türkiye'nin dört bir yanında etkili olan kar yağışı megakentte de yoğun şekilde etkili oluyor. Akşam saatlerinde etkisini artıracak yağış öncesi İstanbulluları ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Kar yağışı nedeniyle kamuda bugün mesai saat 15.30'da sona erecek" ifadelerini kullandı.

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Son dakika: İstanbul2da mesai kaçta bitiyor? İstanbulda mesai saatleri değişti mi?
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Yurt genelinde etkili olan kar yağışı kar yağışı İstanbul'u da esir aldı. esir aldı. Birçok noktada aksamalar yaşanmaya devam ediyor. İstanbul Havalimanı'nda tüm seferlerin saat 18.00'a kadar iptal edilmesinin ardından bir son dakika haberi de İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan geldi.

Akşam saatlerinde etkisini artıracak

Akşam saatlerinde kar yağışının etkisini artıracağını belirten Yerlikaya şu açıklamayı yaptı: "Kıymetli İstanbullular

Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgiye göre #İstanbul’da kar yağışı akşam saatlerinde yoğunlaşacaktır. Ulaşımdaki aksamalar dikkate alınarak kamu kurum ve kuruluşlarında, nöbetçi personel bırakılmak suretiyle mesailer; 15.30’da SONA ERECEKTİR."

İstanbul'da uçuşlara kar engeli
GÜNDEM
İstanbul'da uçuşlara kar engeli

İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu
OYNAT 00:59
İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu
İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar saat 18.00'a kadar durduruldu. Yetkililerin saat 16.00'da yağış durumunu dikkate alarak yeniden değerlendirme yapacağı öğrenildi.


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