İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle mesai saatleri öne çekildi

Yurt genelinde etkili olan kar yağışı kar yağışı İstanbul'u da esir aldı. esir aldı. Birçok noktada aksamalar yaşanmaya devam ediyor. İstanbul Havalimanı'nda tüm seferlerin saat 18.00'a kadar iptal edilmesinin ardından bir son dakika haberi de İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan geldi.
Akşam saatlerinde etkisini artıracak
Akşam saatlerinde kar yağışının etkisini artıracağını belirten Yerlikaya şu açıklamayı yaptı: "Kıymetli İstanbullular
Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgiye göre #İstanbul’da kar yağışı akşam saatlerinde yoğunlaşacaktır. Ulaşımdaki aksamalar dikkate alınarak kamu kurum ve kuruluşlarında, nöbetçi personel bırakılmak suretiyle mesailer; 15.30’da SONA ERECEKTİR."
Kıymetli İstanbullular
Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgiye göre #İstanbul’da kar yağışı akşam saatlerinde yoğunlaşacaktır❄️
Ulaşımdaki aksamalar dikkate alınarak kamu kurum ve kuruluşlarında,nöbetçi personel bırakılmak suretiyle mesailer;
⏰15.30’da SONA ERECEKTİR pic.twitter.com/KneBy4JZkz
Kıymetli İstanbullular