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ANKARA

Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli personel alımı tercih tarihleri belli oldu

ÖSYM Başkanı Halis Aygün: KPSS 2021/10 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına tercih işlemlerini başlatıyoruz. Tercihlerinizi 16-22 Aralık tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr ‘den yapabilirsiniz.

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Haber Merkezi Diğer
Son dakika... KPSS Sağlık Personeli alımları tercih kılavuzu yayımlandı mı? Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman?
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Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 20 bin sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin kılavuzu bugün yayımlayacaklarını ve tercih sürecini başlatacaklarını açıkladı.

KILAVUZLAR YAYINLANIYOR

ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli adaylarımız; Sağlık Bakanlığının 20 bin sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin kılavuz çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Yarın(bugün) kılavuzu yayımlayacağız ve tercih sürecini başlatacağız. Sizlere ve sağlık camiasına şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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