Gündem Metinada gerçekleştirilen hava harekatında 2 PKKlı terörist daha etkisiz hale getirildi
ANKARA

Metina'da gerçekleştirilen hava harekatında 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Metina'da gerçekleştirilen hava harekatında 2 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi DHA
Son dakika... Metinada gerçekleştirilen hava harekatında 2 PKKlı terörist daha etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığından (MS) yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Metina’da gerçekleştirilen hava harekâtında 2 PKK’lı teröristin daha etkisiz hâle getirildiği belirlendi. Böylece bölgeye düzenlenen hava harekâtında toplam 4 terörist etkisiz hâle getirilmiş oldu" denildi.

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