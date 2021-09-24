Metina'da gerçekleştirilen hava harekatında 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından (MS) yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Metina’da gerçekleştirilen hava harekâtında 2 PKK’lı teröristin daha etkisiz hâle getirildiği belirlendi. Böylece bölgeye düzenlenen hava harekâtında toplam 4 terörist etkisiz hâle getirilmiş oldu" denildi.

Irak'ın kuzeyindeki Metina’da gerçekleştirilen hava harekâtında 2 PKK’lı teröristin daha etkisiz hâle getirildiği belirlendi. Böylece bölgeye düzenlenen hava harekâtında toplam 4 terörist etkisiz hâle getirilmiş oldu. #MSB #TSK https://t.co/RrvHoihqzC — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 24, 2021

GÜNDEM MSB 'Ansızın vurmaya devam' diyerek duyurdu: İki PKK’lı terörist hava operasyonuyla etkisiz