Son depremler: Akdeniz açıklarında meydana gelen deprem Antalya, Mersin, Konya ve Denizli'de de hissedildi

Son dakika haberlerine göre deprem ülkesi olan Türkiye'nin her gün bir yerinde deprem yaşanıyor. Şiddet durumları her en kadar değişse de vatandaşı korkutmaya yetiyor. Özellikle de son yaşanan depremler sonrası vatandaş oldukça tedirgin. Bugün ise Antalya ve çevresinde hissedilen bir deprem meydana geldi. Akdeniz açıklarında meydana gelen deprem Antalya, Mersin, Konya ve Denizli'de de hissedildi.



GÜNDEM Antalya'da 5,2 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 5,4 olarak açıklarken AFAD 5,2 olarak duyurdu. 89 kilometre derinlikte meydana gelen deprem akıllara son yaşanan depremleri getirdi. Depremin ardından vatandaşlar son depremler, son dakika deprem kelimelerini internette araştırmaya başladı. Peki, Türkiye en son hangi depremleri yaşamıştı?

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İşte Türkiye'de yaşanan son depremler:

Eylül ayında Ege Denizi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, yerin 11,75 km derinliğinde gerçekleşti.

Kasım ayında Malatya ve çevresinde saat 11.27'de şiddetli deprem meydana geldi. AFAD depremin şiddetini 4.7 olarak duyurdu. Malatya'nın Pütürge'de gerçekleşen depremin 6.94 kilometre derinlikte meydana geldiği duyuruldu. Başta Adıyaman olmak üzere birçok ilde hissedilen sarsıntı nedeniyle vatandaşlar büyük panik yaşadı.

GÜNDEM İzmir'de şiddetli deprem: İstanbul'da da hissedildi

Ekim ayı sonunda İzmir'de can ve mal kaybının yaşandığını deprem tüm Türkiye'yi derinden üzmüştü.

Haziran ayında Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yine Kasım ayında Bingöl'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.