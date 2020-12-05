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ANTALYA

Son depremler: Antalya'da deprem, Mersin'de de hissedildi

Son depremler: Akdeniz açıklarında meydana gelen deprem Antalya, Mersin, Konya ve Denizli'de de hissedildi

Bir deprem ülkesi olan Türkiye'de her gün farklı bir yerde deprem meydana geliyor. Malatya, Elazığ, İzmir derken şimdi de son dakika olarak Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Akdeniz açıklarında meydana gelen deprem Antalya, Mersin, Konya ve Denizli'de de hissedildi. 89 kilometre derinlikte meydana gelen deprem akıllara son yaşanan depremleri getirdi. Depremin ardından vatandaşlar son depremler, son dakika deprem kelimelerini internette araştırmaya başladı. Peki, Türkiye en son hangi depremleri yaşamıştı?

Haber Merkezi Yeni Şafak
Akdeniz açıklarında şiddetli şekilde hissedilen bir deprem gerçekleşti.
Akdeniz açıklarında şiddetli şekilde hissedilen bir deprem gerçekleşti.

Son dakika haberlerine göre deprem ülkesi olan Türkiye'nin her gün bir yerinde deprem yaşanıyor. Şiddet durumları her en kadar değişse de vatandaşı korkutmaya yetiyor. Özellikle de son yaşanan depremler sonrası vatandaş oldukça tedirgin. Bugün ise Antalya ve çevresinde hissedilen bir deprem meydana geldi. Akdeniz açıklarında meydana gelen deprem Antalya, Mersin, Konya ve Denizli'de de hissedildi.

Antalya'da 5,2 büyüklüğünde deprem
GÜNDEM
Antalya'da 5,2 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 5,4 olarak açıklarken AFAD 5,2 olarak duyurdu. 89 kilometre derinlikte meydana gelen deprem akıllara son yaşanan depremleri getirdi. Depremin ardından vatandaşlar son depremler, son dakika deprem kelimelerini internette araştırmaya başladı. Peki, Türkiye en son hangi depremleri yaşamıştı?

İşte Türkiye'de yaşanan son depremler:

Eylül ayında Ege Denizi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, yerin 11,75 km derinliğinde gerçekleşti.

Kasım ayında Malatya ve çevresinde saat 11.27'de şiddetli deprem meydana geldi. AFAD depremin şiddetini 4.7 olarak duyurdu. Malatya'nın Pütürge'de gerçekleşen depremin 6.94 kilometre derinlikte meydana geldiği duyuruldu. Başta Adıyaman olmak üzere birçok ilde hissedilen sarsıntı nedeniyle vatandaşlar büyük panik yaşadı.

İzmir'de şiddetli deprem: İstanbul'da da hissedildi
GÜNDEM
İzmir'de şiddetli deprem: İstanbul'da da hissedildi

Ekim ayı sonunda İzmir'de can ve mal kaybının yaşandığını deprem tüm Türkiye'yi derinden üzmüştü.

Haziran ayında Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yine Kasım ayında Bingöl'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

İzmir'de şiddetli deprem: İstanbul'da da hissedildi
OYNAT 00:15
İzmir'de şiddetli deprem: İstanbul'da da hissedildi
Ege ve Marmara Bölgesi'nde hissedilen çok şiddetli bir deprem meydana geldi. Korkutan deprem, İzmir, Balıkesir, Aydın ve İstanbul'da da hissedildi. Depremin büyüklüğünü AFAD 6,6 olarak duyurdu.


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