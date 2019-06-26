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Gündem Akdenizde 4 büyüklüğünde deprem
ANKARA

Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem! Son depremler

Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi AA
Deprem
Deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.16'da Akdeniz'de 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Sarsıntının, Akdeniz'in yaklaşık 14 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Depremde ölümün teğet geçtiği anlar kamerada
OYNAT 00:19
Depremde ölümün teğet geçtiği anlar kamerada
Denizli'nin Acıpayam ilçesindeki 5,5lik depremin yankıları sürüyor. Deprem sırasında bir çatıdan düştüğü sanılan tuğla, o sırada panikten kendini dışarı atan adamı adeta teğet geçiyor.


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