Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

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Bakan Akar'dan Bahçeli'ye ziyaret sonrası açıklama

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MHP lideri Bahçeli’yi ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada "Savunma ve güvenlik konusunda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye bazı konularda bilgiler sunduk, görüşlerini, önerilerini dinledik. Güzel bir bilgi alışverişi oldu" dedi.