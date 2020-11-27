Son depremler: Malatya ve Adıyaman'da hissedilen şiddetli deprem

Malatya ve çevresinde saat 11.27'de şiddetli deprem meydana geldi. AFAD depremin şiddetini 4.7 olarak duyurdu. Malatya'nın Pütürge'de gerçekleşen depremin 6.94 kilometre derinlikte meydana geldiği duyuruldu. Başta Adıyaman olmak üzere birçok ilde hissedilen sarsıntı nedeniyle vatandaşlar büyük panik yaşadı.

#DEPREM: Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 11.27'de 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Gelişmeleri takip ediyoruz.



➡️ https://t.co/cofXSurHiN — A F A D (@AFADBaskanlik) November 27, 2020

GÜNDEM Malatya ve çevresinde şiddetli deprem

Herhangi olumsuz bir durum yok

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan tarafından yapılan açıklamada, herhangi bir can kaybı yaşanmadığı belirtilirken yetkililer şu ana dek olumsuz bir ihbar alınmadığını belirtti. Ayrıca Gürkan, depremde en çok 250 bin kişilik nüfusa sahip Uluköy'ün etkilenmiş olabileceğini ifade etti.