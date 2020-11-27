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Son depremler: Türkiye'de meydana gelen son dakika depremleri

Son depremler: Malatya ve Adıyaman'da hissedilen şiddetli deprem

Malatya ve Adıyaman'da hissedilen şiddetli bir deprem meydana geldi. AFAD, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.7 şiddetinde bir deprem olduğunu duyurdu. Depremin ardından vatandaşlar son depremler, son dakika deprem kelimelerini internette araştırmaya başladı. Peki, Malatya depreminin şiddeti kaç? Can veya mal kaybı oldu mu? İşte tüm detaylar...

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Malatya ve çevresinde saat 11.27'de şiddetli deprem meydana geldi. AFAD depremin şiddetini 4.7 olarak duyurdu. Malatya'nın Pütürge'de gerçekleşen depremin 6.94 kilometre derinlikte meydana geldiği duyuruldu. Başta Adıyaman olmak üzere birçok ilde hissedilen sarsıntı nedeniyle vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Malatya ve çevresinde şiddetli deprem
GÜNDEM
Malatya ve çevresinde şiddetli deprem

Herhangi olumsuz bir durum yok

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan tarafından yapılan açıklamada, herhangi bir can kaybı yaşanmadığı belirtilirken yetkililer şu ana dek olumsuz bir ihbar alınmadığını belirtti. Ayrıca Gürkan, depremde en çok 250 bin kişilik nüfusa sahip Uluköy'ün etkilenmiş olabileceğini ifade etti.

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