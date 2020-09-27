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ÇANAKKALE

Son depremler: Ege Denizi'nde 5,3 şiddetinde deprem oldu

Ege Denizi'nde 5,3 şiddetinde deprem oldu

Ege Denizi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, yerin 11,75 km derinliğinde gerçekleşti.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.50'de meydana gelen depremin merkez üssüne en yakın yerleşim yerleri 2,6 kilometreyle Yunanistan'ın Halkidiki bölgesi ve 140,38 kilometreyle Gökçeada oldu.

  • Yer sarsıntısı 11,75 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Akşam saatlerinde Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş, AFAD depremin saat 21.39'da; 24,41 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıklamıştı.

Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem
GÜNDEM
Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem
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