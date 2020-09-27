Ege Denizi'nde 5,3 şiddetinde deprem oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.50'de meydana gelen depremin merkez üssüne en yakın yerleşim yerleri 2,6 kilometreyle Yunanistan'ın Halkidiki bölgesi ve 140,38 kilometreyle Gökçeada oldu.

#DEPREM: Ege Denizi'nde Gökçeada açıklarında saat 01.50'de 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Gelişmeleri takip ediyoruz



➡️ https://t.co/cofXSurHiN — A F A D (@AFADBaskanlik) September 26, 2020

Yer sarsıntısı 11,75 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Akşam saatlerinde Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş, AFAD depremin saat 21.39'da; 24,41 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıklamıştı.