Gündem Muğlada 4 büyüklüğünde deprem oldu
MUĞLA

Muğla'da 4 büyüklüğünde deprem oldu

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 33,62 kilometre olarak ölçüldü. Can ve mal kaybı olduğuna dair herhangi bir bilgi verilmedi.

Haber Merkezi AA
Son Depremler: Muğlada deprem oldu!
Arşiv

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 19.01'de ve 17,60 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 33,62 kilometre olarak ölçüldü.

Muğla Milaslı köylü: Köye yabancılar gelip 'hayvanlarınızı kurtaracağız' diyerek çalmaya çalışıyorlar itfaiyenin malzemelerini alıyorlar
OYNAT 01:05
Muğla Milaslı köylü: Köye yabancılar gelip 'hayvanlarınızı kurtaracağız' diyerek çalmaya çalışıyorlar itfaiyenin malzemelerini alıyorlar
Muğla Milas'ta Bozalan Köyü sakinleri hırsızlık vakalarından tedirgin. Bir yandan yangın korkusu yaşayan halk diğer yandan da soyguna karşı teyakkuzda. Bir vatandaş yaşadıkları durumu 'Buraya gelip 'İneğinizi kurtaracağız' diyerek vatandaşın hayvanlarını kaçırmaya çalıştılar. Tavuğu çalınanlar, deposunun kilidi kırılıp yağı çalınanlar var. İtfaiyenin söndürmede kullandığı otomatiği çalmışlar. Geçen bir arabayı durdurduk plakası yok, içindekilerin kimliği yok' sözleriyle özetledi.

CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban yangın afetini PR çalışmasına çevirip sms attı
GÜNDEM
CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban yangın afetini PR çalışmasına çevirip sms attı
Abone Ol Google News
Meteoroloji uyardı

Meteoroloji uyardı

Altı bölgede sağanak yağış bekleniyor.
Bir ayda binden fazla sivil öldürüldü

Bir ayda binden fazla sivil öldürüldü

​Birleşmiş Milletler'den Afganistan uyarısı.
Vaka sayısı24 bin sınırında

Vaka sayısı
24 bin sınırında

Son 24 saatin verileri belli oldu.
'Vallahi bıktık<br>billahi bıktık'

'Vallahi bıktık
billahi bıktık'

CHP'li Öztrak'ın yalanı Bakan Yardımcısı Ersoy'u çileden çıkardı.
Akşener Bartın'da vatandaşı azarladı

Akşener Bartın'da vatandaşı azarladı

​'Hakkım haram olsun size mahşerde görüşeceğiz.'

​İstanbul Valiliği'nden sel ve dolu uyarısı

​Bakan Pakdemirli müjdeyi verdi: span>Manavgat ve Gündoğmuş yangınları kontrol altında/span>

'İlk defa böyle bir şey görüyoruz'

'İlk defa böyle bir şey görüyoruz'

Edirne'de vatandaşları tedirgin eden görüntü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.