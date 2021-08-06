Muğla'da 4 büyüklüğünde deprem oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 19.01'de ve 17,60 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 33,62 kilometre olarak ölçüldü.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 19.01'de ve 17,60 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 33,62 kilometre olarak ölçüldü.
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