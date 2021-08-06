Muğla'da 4 büyüklüğünde deprem oldu

Muğla Milaslı köylü: Köye yabancılar gelip 'hayvanlarınızı kurtaracağız' diyerek çalmaya çalışıyorlar itfaiyenin malzemelerini alıyorlar

Muğla Milas'ta Bozalan Köyü sakinleri hırsızlık vakalarından tedirgin. Bir yandan yangın korkusu yaşayan halk diğer yandan da soyguna karşı teyakkuzda. Bir vatandaş yaşadıkları durumu 'Buraya gelip 'İneğinizi kurtaracağız' diyerek vatandaşın hayvanlarını kaçırmaya çalıştılar. Tavuğu çalınanlar, deposunun kilidi kırılıp yağı çalınanlar var. İtfaiyenin söndürmede kullandığı otomatiği çalmışlar. Geçen bir arabayı durdurduk plakası yok, içindekilerin kimliği yok' sözleriyle özetledi.

