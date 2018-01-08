Soylu’dan İran sınırında teftiş

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile kente gelen Soylu’yu, Soylu, daha sonra Türkiye-İran sınırındaki Şehit Piyade Çavuş Bekir Kurt Hudut Takım Karakolu’na ziyarette bulundu. Karakol girişinde askeri törenle karşılanan ve şeref defterini imzalayan Soylu, gözetleme kulesine çıkarak sınır hattını inceledi, mehmetçikle çay içip sohbet etti.

Ziyaretin ardından çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Iğdır’a geçen Bakan Soylu, Türkiye ile İran sınırındaki 144 kilometrelik güvenlik duvarını inceledi. Daha sonra terör örgütü PKK’lı teröristlerin 21 Ağustos 1993’de gerçekleştirdiği ve 18 askerin şehit düştüğü Küçük Ağrı Dağı eteğindeki Sultantop Karakolu’nu ziyaret eden Soylu, burada şehitler için dua etti. Hudut gözetleme sistemleriyle ilgili bilgi almasının ardından Soylu, 4. Hudut Taburu’nda askerlerle yemek yedi.

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