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Süleymanpaşa Belediyesi'nin yeni başkanı belli oldu

Melek Mosso konserini iptal etmediği için görevden alınan Cüneyt Yüksel'in yerine Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı'na Hüseyin Uzunlar seçildi.

12:03 . 21/06/2023 Çarşamba
AA
Hüseyin Uzunlar - Cüneyt Yüksel.

Hüseyin Uzunlar - Cüneyt Yüksel.

Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da değişim gerçekleşti.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, kentte düzenlenen şarkıcı Melek Mosso konseri sonrası yaşananlardan dolayı görevinden alınmıştı.

Belediye Meclisi yeni başkanı belirlemek üzere olağanüstü toplandı.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'ndeki toplantıya 31 Meclis Üyesi katıldı.

AK Parti Grubu Hüseyin Uzunlar'ı, CHP Grubu ise İlhan İmrak'ı belediye başkan adayı olarak gösterdi.

Yeni başkan Hüseyin Uzunlar oldu

Oylamanın 3'üncü turunda 17 oy alan Hüseyin Uzunlar, ilçenin yeni belediye başkanı seçildi.

Seçim sonrası konuşma yapan Uzunlar, sonucun hayırlı olmasını temenni etti.

Kendisini göreve getiren meclis üyelerine teşekkür eden Uzunlar, "2019'da beraber başladığımız görev bu noktaya geldi. Bazı şeyler kader, kısmet. Bu görev bize tevdi edildi, sizler tarafından seçildim. Ben de Meclis Üyesi arkadaşlarımın yardımları, personelim, müdürlerim, teşkilatım ile elimizden geleni yaparak kaldığımız yerden devam edip, Süleymanpaşamız'ı daha iyi yerlere getirmek için çalışacağız. Ben hepinize sonsuz teşekkür ederim." diye konuştu.

Toplantıya, AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Ali Gümüş ve MHP Tekirdağ İl Başkanı Süleyman Fethi Şirin de katıldı.


Süleymanpaşa Belediye Başkanı depremzedelerin Tekirdağ'da otellerden çıkartılması konusunu TVNET'te konuştu
Süleymanpaşa Belediye Başkanı depremzedelerin Tekirdağ'da otellerden çıkartılması konusunu TVNET'te konuştu

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel TVNET ekranlarında Tekirdağ'da otellerde kalan depremzedelere gönderilen tahliye talimatını değerlendirdi. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel: Tekirdağ'ın isminin bu şekilde anılması, Tekirdağlılar olarak bizi gerçekten çok üzdü. CHP'li Büyükşehir Belediyesinin çok büyük bir hatası ve çok büyük bir hadsizliğinin, Bütün Tekirdağ halkına mal edilmemesini istiyorum. diyerek olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, Büyükşehir Belediyesine tepki gösterdi. Başkan Yüksel, ''Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlet ve millet. Hiçbir siyasi menfaat zor durumda kalmış bir halkı daha da zor duruma sokma haddine sahip değil. Bu olayla birlikte Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'nin iç yüzünü gördük. Deprem bölgesinde ve depremzedelere başka yerlerde de buna benzer işlemler yapılmış, adeta depremzedeler cezalandırılıyor.'' sözleriyle CHP'nin gerçek yüzünü gösterdiğini vurguladı.


#Süleymanpaşa
#Cüneyt Yüksel
#Hüseyin Uzunlar
#Melek Mosso
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