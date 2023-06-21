Süleymanpaşa Belediyesi'nin yeni başkanı belli oldu

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel TVNET ekranlarında Tekirdağ'da otellerde kalan depremzedelere gönderilen tahliye talimatını değerlendirdi. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel: Tekirdağ'ın isminin bu şekilde anılması, Tekirdağlılar olarak bizi gerçekten çok üzdü. CHP'li Büyükşehir Belediyesinin çok büyük bir hatası ve çok büyük bir hadsizliğinin, Bütün Tekirdağ halkına mal edilmemesini istiyorum. diyerek olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, Büyükşehir Belediyesine tepki gösterdi. Başkan Yüksel, ''Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlet ve millet. Hiçbir siyasi menfaat zor durumda kalmış bir halkı daha da zor duruma sokma haddine sahip değil. Bu olayla birlikte Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'nin iç yüzünü gördük. Deprem bölgesinde ve depremzedelere başka yerlerde de buna benzer işlemler yapılmış, adeta depremzedeler cezalandırılıyor.'' sözleriyle CHP'nin gerçek yüzünü gösterdiğini vurguladı.